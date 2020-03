Amazon A Amazon está investindo no mercado de caixas de som conectadas no Brasil

A Amazon anuncia nesta quarta-feira, 4, o lançamento de mais uma caixa de som conectada no Brasil, equipada com a assistente de voz Alexa. Trata-se do Echo Show 8, que tem uma tela HD de 8 polegadas e custará R$ 900 no País.

O dispositivo chega ao Brasil cinco meses após a Amazon lançar a assistente de voz Alexa em português. Até então, a varejista só vendia por aqui três caixas de som conectadas, que custavam entre R$ 350 e R$ 700: o Echo, carro-chefe da família, o Echo Dot, que é uma caixinha pequena, e o Echo Show 5, que tem tela de 5 polegadas.

Segundo a Amazon, os pontos fortes do Echo Show 8 são a tela maior, que permite que o usuário veja melhor séries e filmes, e o som mais potente. Com o aparelho, é possível também escutar músicas, acompanhar notícias e controlar dispositivos de casa conectada como lâmpadas inteligentes.

Quem comprar o Echo Show 8 até o dia 16 de março terá preço promocional de R$ 750. A Amazon não é a única que está apostando no mercado de caixas de som conectadas no Brasil. O Google lançou em novembro no País o dispositivo Google Nest Mini, sem tela, que custa R$ 350.