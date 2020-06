Amazon/Divulgação Echo Studio chega ao mercado brasileiro custando R$ 1,7 mil

Depois do lançamento da Echo Dot com relógio no Brasil, há quase um mês, a família de caixas de som conectadas da Amazon cresce mais uma vez no País. A partir desta terça-feira, 23, a Echo Studio, considerada o item com melhor qualidade de som da empresa, estará a venda por R$ 1,7 mil.

Já lançada fora do Brasil, a Echo Studio é a aposta da Amazon para som potente e de qualidade doméstica. O aparelho tem cinco alto-falantes direcionais e sensores de adaptação ao ambiente: o dispositivo consegue perceber a acústica ao redor e regular a reprodução do áudio. Na qualidade do som, o dispositivo conta com woofer de 5,25 polegadas e 330W de potência máxima, o que permite que as faixas graves de áudio tenham melhor saída.

A caixinha também pode ser conectada com outros dispositivos de som compatíveis, em diversos ambientes de uma mesma casa, além de atender à diversos aplicativos de música como Amazon Music, Spotify, Deezer e Apple Music, por exemplo.

Como outros itens da linha, a Echo Studio também tem suporte à assistente de voz da Amazon, a Alexa, que pode receber comandos direto na caixinha para executar funções tanto de operação de aplicativos do dispositivo, como responder perguntas sobre tempo e curiosidades e ler e-books Kindle. Por meio da Alexa, também é possível dar comandos de controle de casa conectada, como acender ou apagar luzes e aparelhos eletrodomésticos. Bastam estar conectados com a Echo Studio.

Disponível para venda a partir desta terça-feira, a Echo Studio tem preço promocional no site oficial da Amazon de R$ 1,5 mil até o dia 2 de julho. O preço original do dispositivo sai por R$ 1,7 mil.