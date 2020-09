Amazon O novo drone da Amazon é capaz de gravar vídeos em áreas predeterminadas pelo usuário e só registra as imagens quando está operando

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 24, uma câmera de segurança bastante curiosa: chamada de Ring Always Home Cam, o dispositivo consiste num pequeno drone, que poderá sobrevoar a residência do dono do aparelho, captando imagens de segurança.

O novo drone da Amazon é capaz de gravar vídeos em áreas predeterminadas pelo usuário e só registra as imagens quando está operando, não quando está acoplada em seu estojo, afirmou a empresa. Além disso, a Amazon informou que trabalha para criptografar as imagens gravadas pelo drone, e que a atualização deve ocorrer ainda neste ano, também em outros dispositivos de monitoramento doméstico por câmeras da empresa.

Sem previsão de lançamento no Brasil, o aparelho custará US$ 250 e será lançado nos EUA em 2021, anunciou a empresa em evento transmitido pela internet para mostrar novos dispositivos. Além da câmera de segurança, a Amazon também anunciou uma renovação na linha de caixas de som conectadas Amazon Echo e uma nova versão do Fire TV Stick, dispositivo capaz de conectar qualquer TV com uma porta HDMI.

Os anúncios refletem o esforço da Amazon no negócio de segurança desde que adquiriu a empresa de campainhas e câmeras inteligentes Ring, em 2018. Isso levou a críticas de defensores de liberdades civis que questionaram os serviços que permitem que usuários do Ring compartilhem vídeos com autoridades./ COM REUTERS