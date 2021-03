Divulgação/Amazon O modelo Fire TV Stick 4K promete conteúdos com resolução Ultra HD e integração com controle acionado por voz

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 23, a chegada de três novos produtos da linha de TV no Brasil: o Fire TV Stick, o Fire TV Stick 4K e o controle remoto com a assistente de voz Alexa. Os dois modelos de Fire TV Stick, que integram conteúdo de streaming de vídeo para televisores, já são compatíveis com o controle da marca.

O Fire TV Stick já era vendido por aqui em sua versão mais simples, o Lite, e agora ganha duas novas versões para dar acesso a diferentes plataformas de vídeo, como Amazon Prime Video e Disney+. O modelo tradicional tem processador quadcore e Wi-Fi de banda dupla, o que promete menor interrupção do conteúdo por falhas na conexão.

Já o modelo Fire TV Stick 4K promete conteúdos com resolução Ultra HD e suporte para Dolby Vision, HDR e HDR10 +. A versão será compatível apenas com TVs 4K e será integrada com a nova interface da Fire TV. O produto é o primeiro da linha de Fire TV a oferecer conteúdo em 4K.

Para a conexão com a assistente de voz, a Amazon também está lançando o controle remoto por voz, que atende a comandos para controlar a programação. O dispositivo, que tem botões específicos para conteúdos de streaming de vídeo, permite a busca por palavras-chave acionada por voz e a ativação das skills da Alexa — como se fossem aplicativos voltados para serviço de voz. Custará R$180.

A Amazon também informou que o controle remoto por voz também vai funcionar com controles de casa conectada, como uma caixinha de voz, para tarefas como desligar lâmpadas e eletrodomésticos.

As duas opções de Fire TV Stick são compatíveis com streamings de vídeo como Disney+, Netflix, Prime Video e Amazon Music e incluem o controle por voz — que também pode ser adquirido separadamente. No modelo tradicional, o dispositivo pode ser encontrado por R$380, enquanto o Fire TV Stick 4K sai por R$450. A Amazon informou que os pedidos serão enviados a partir do dia 5 de maio.

Os dispositivos para streaming viram uma grande alta de consumo durante a pandemia, tempo em que as pessoas começaram a ficar mais em casa e consumir entretenimento dessas plataformas. Como opção para TVs que não tem a configuração smart, a categoria cresceu 66% em volume de vendas no Brasil de janeiro a setembro do ano passado, segundo dados da consultoria GfK levantados com exclusividade para o Estadão.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani