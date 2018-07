Divulgação/Amazon Amazon Fire TV Stick começa a ser vendido no Brasil

Nesta terça-feira, a Amazon lançou no Brasil o Fire TV Stick Basic Edition. O aparelho nada mais é do que um dispositivo que deixa qualquer televisão inteligente, assim como o rival Chromecast, do Google. O produto já está a venda no site da empresa e custa a partir de R$ 298.

Como um pen drive, o Fire Stick se conecta a TV pela entrada HDMI e permite que o televisor acesse serviços de streaming, como Netflix, YouTube, Spotify e BBC News. O aparelho também é usado para facilitar a experiência dos usuários com o Amazon Prime Video, lançado globalmente em 2016 pela empresa.

Em termos técnicos, o Fire Stick possui processador quad-core, 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento de filmes, aplicativos e jogos. A resolução chega a 1080p e o sistema de som é surround com Dolby Audio. Por não rodar vídeos em 4K e HDR, o Fire Stick brasileiro é chamado de Basic Edition.

Apesar de ser um pouco mais potente que seu rival Chromecast, a principal diferença entre os dois produtos é o fato de que o Fire Stick vem com um controle remoto dedicado, então o usuário não precisa do smartphone para selecionar programas ou jogar na televisão.

Esse é o segundo eletrônico lançado pela gigante Amazon no Brasil. O primeiro foi o Kindle, que chegou ao País em 2014. No exterior, a companhia também vende as caixas de som inteligentes Echo, que são equipadas com a assistente virtual Alexa.

Em outubro, a loja brasileira da Amazon abriu espaço para que vendedores terceirizados vendam eletrônicos e produtos de casa e cozinha.