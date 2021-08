Amazon Segundo a empresa, o segmento com o display é um dos que mais cresce dentro do portfólio de produtos para casa conectada

A Amazon apresentou as novas gerações da Echo Show 5 e Echo Show 8, as caixas conectadas com tela da marca. Com melhorias nas câmeras e na tela, os aparelhos entram em venda no Brasil a partir desta quarta-feira, 25, com preços até R$ 1 mil.

A atualização da linha é uma estratégia da Amazon para trazer inovação em seus modelos de caixinha com tela e manter o produto com preço de mercado — o lançamento mais recente da marca, a Echo Show 10, custa cerca de R$ 1,8 mil. Segundo a empresa, o aparelho com visor é um dos segmentos que mais cresce dentro do portfólio de produtos para casa conectada da gigante de tecnologia.

Com tela de 5,5 polegadas, a Echo Show 5 continua bem parecida com a sua anterior — com a adição da versão em azul, além das tradicionais branca e preta. A tela de 5,5 polegadas foi atualizada com uma câmera de 2 Megapixels (MP) e segue a proposta da empresa de utilizar o dispositivo para chamadas de vídeo. Na nova geração, a caixinha sai por R$ 600.

Já a Echo Show 8 recebe um grande upgrade na câmera, que passa de 1MP para 13MP — e se iguala à lente da Echo Show 10. Os auto-falantes também chegam com um novo processador octa-core e alto-falantes estéreos duplos, novidades no aparelho. A tela de 8 polegadas agora é HD e continua na mesma "roupagem" da sua versão anterior. A versão vai para as prateleiras por R$ 1 mil.

“No último ano, os usuários realizaram quase o triplo de videochamadas globalmente, comparado ao ano anterior”, diz Tom Taylor, vice-presidente sênior da Amazon Alexa. “Com esses novos dispositivos Echo Show, nós focamos nas funções de comunicação, trazendo uma câmera poderosa com capacidade de enquadramento e zoom digital para o novo Echo Show 8, e atualizando a câmera do novo Echo Show 5”.

De olho no mercado digital do Brasil, a Amazon também implementou novas funções na Alexa, sua assistente de voz conectada nas caixas de som. No início do mês, a empresa lançou a função de compartilhar rotinas — que são pequenos comandos programados durante o dia — com outros usuários pelo app da Alexa.