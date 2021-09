Amazon Amazon traz as duas versões do aparelho à prova d'água — para ler na beira da piscina ou dentro da banheira

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 21, a chegada das novas versões de Kindle Paperwhite no Brasil. Com até 32GB de memória, os modelos Paperwhite e Paperwhite Signature Edition já estão disponíveis no site da empresa e podem ser encontrados por até R$ 850.

O salto nas configurações do dispositivo de leitura acompanhou uma atualização que a Amazon fez no sistema operacional do Kindle: a novidade trouxe telas mais limpas e um menu mais discreto para quem usa o aparelho, além de melhorar o desempenho. Mas o que chama a atenção nos novos modelos é a capacidade de memória, que terá versões de 8GB no Kindle Paperwhite e de 32GB no Paperwhite Signature Edition — a linha nunca havia sido lançada e é uma novidade para os clientes que buscam configurações do Kindle Oasis, como o ajuste da temperatura da iluminação, em uma versão mais barata.

O novo Kindle Paperwhite, além do aumento de memória para livros, também é à prova d’água e conta com uma tela antirreflexo retroiluminada de 6,8 polegadas, maior que os dispositivos anteriores. O aparelho chega com bordas mais finas, de 10 mm, e a possibilidade de inversão de tela no modo noturno: letras brancas e fundo escuro.

Já o Kindle Paperwhite Signature Edition chega para a sua primeira versão na empresa e, de cara, quer unir características que deram certo em outras edições e novidades para facilitar a vida do leitor. Com o mesmo tamanho de tela da versão tradicional, o Paperwhite Signature Edition adiciona uma iluminação frontal automática, que regula a luminosidade de acordo com o ambiente do leitor. Ainda, o modelo é o primeiro da família de e-reader da Amazon com carregamento sem fio.

Em ambos os modelos, a bateria recebeu uma atualização para durar até 10 semanas (cerca de 67% a mais que a versão anterior), informou a empresa, que promete um carregamento rápido de até 2,5 horas — a demora na carga do aparelho era um dos itens que demandavam a atenção da Amazon. Outra novidade é o cabo: o Kindle 10ª geração, por exemplo, é compatível com USB, enquanto as novas versões do Paperwhite trazem o USB-C para jogo.

Em venda já nesta terça-feira, o Kindle Paperwhite de 8GB sai por R$ 649 e o Kindle Paperwhite Signature Edition chega nas lojas por R$849.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani