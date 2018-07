Claudia Tozetto/Estadão Amazon Key vai deixar entregadores entrarem em casa quando não houver ninguém para receber compras

A Amazon, maior site de comércio eletrônico do mundo, está querendo entrar na sua casa. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 25, que vai começar a operar um serviço chamado Amazon Key que, por meio do controle remoto de um sistema de câmeras de segurança e fechaduras inteligentes, vai permitir que os entregadores da empresa possam deixar as encomendas dos clientes dentro de casa.

Com o lançamento, a Amazon tenta melhorar o atendimento aos consumidores que não estão em casa para receber suas encomendas -- atualmente, a empresa deixa a encomenda do lado de fora da porta em algumas regiões nos Estados Unidos. Além disso, a solução sinaliza que a Amazon está de olho no mercado de automação residencial.

"Não é um experimento", disse o vice-presidente de tecnologias de entrega da Amazon, Peter Larsen. "Essa é uma tecnologia central para a experiência de compra da Amazon a partir de agora."

De acordo com a Amazon, a tecnologia vai funcionar da seguinte forma: ao chegar na residência para fazer uma entrega, o entregador vai mostrar um código de barras para a câmera, que então vai confirmar a entrega direto com a Amazon. Se o código bater com a entrega programada, a câmera começará a filmar o entregador e destravará a fechadura. O entregador abrirá a porta e deixará a encomenda. O consumidor vai receber uma notificação da entrega junto com uma versão do vídeo para comprovar que a entrega foi realizada com sucesso.

Os membros do Amazon Prime, serviço de assinatura de vantagens da Amazon, poderão pagar US$ 250 pelo conjunto que inclui a câmera e a fechadura inteligentes. A instalação é gratuita. O serviço vai ser oferecido em 37 localidades nos EUA.

Questionada pela agência de notícias Reuters, a Amazon disse que não se preocupa com possíveis furtos, uma vez que a filmagem vai garantir a segurança aos consumidores. "(Os furtos) não costumam acontecer na prática", disse Larsen, em relação aos testes da nova tecnologia.

O Walmart, principal rival da Amazon, tem planos similares. A empresa anunciou no mês passado que vai testar a entrega de itens de supermercado "direto na geladeira" em parceria com a empresa August Home, que possui negócios na área de fechaduras inteligentes.