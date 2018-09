Stephen Brashear/AFP Aparelho será vendido nos EUA por US$ 60 e pode se conectar via Bluetooth com caixas de som conectadas

“Alexa, pode preparar a pipoca?". A partir de ontem, essa frase está perto de se tornar realidade, com o lançamento de um micro-ondas "inteligente" feito pela Amazon. Com preço de US$ 60, ele é capaz de se conectar às caixas de som conectadas da empresa, as Amazon Echo, e receber comandos de voz de qualquer usuário.

Infelizmente, para a tristeza dos preguiçosos de plantão, ele só não é capaz de colocar o pacote de pipoca dentro do eletrodoméstico, sendo ainda necessário andar até o micro-ondas.

O micro-ondas, previsto para chegar ao mercado até o fim do ano, foi um dos muitos anúncios feito pela Amazon em um evento surpresa, realizado ontem em sua sede em Seattle, para renovar sua linha de dispositivos. Outro foi um relógio de parede, que também funciona conectado via Bluetooth às caixas de som e pode registrar horários de alarmes e timers. Ao todo, foram 12 dispositivos.

“Serão aparelhos mais capazes de conversar, e não apenas de realizar pedidos”, prometeu David Limp, vice-presidente de dispositivos e serviços da varejista americana, no evento.

Além de expandir sua linha de caixas de som, com versões do Echo Dot (reduzido, vendido a US$ 50), Echo Plus (versão de luxo, por US$ 150) e Echo Sub (com reforço nas frequências graves, por US$ 120), a empresa também lançou novidades para que o usuário possa adaptar produtos que já têm à casa conectada.

É o caso do Smart Plug – um adaptador de tomada que, quando conectado à rede Wi-Fi, pode conversar com as caixas de som da empresa. Assim, será possível, por exemplo, desligar aquele abajur ou cafeteira velha apenas com a voz. Há ainda o Echo Input, que pode ser ligado às caixas de som que o usuário possui – ele cabe na palma da mão e contém apenas um microfone e uma parte de processamento.

A empresa também está de olho nos carros, com o Echo Auto. Trata-se de um aparelho que se conecta com a assistente virtual Alexa pelo telefone do usuário e pode receber ordens por meio dos altos-falantes do veículo. Com ele, é possível pedir dicas de navegação, da mesma forma que se faz hoje com o Waze, mas sem a necessidade de olhar para a tela a cada instante. O aparelho custará US$ 50 no mercado americano.

Mídia. Outro destaque da apresentação foi o Fire TV Recast, um aparelho capaz de não só centralizar os sistemas de televisão de uma casa, seja via TV aberta ou paga, mas também de gravar para o usuário o que ele desejar em sua memória. Será possível ainda assistir a um programa e gravar outro simultaneamente. O aparelho custará US$ 230 e terá armazenamento de 500 GB – o que dá espaço para várias temporadas de séries.

Com os lançamentos, a Amazon diversifica sua aposta nas caixas de som conectadas, um setor em que tem visto a concorrência chegar – com lançamentos de Google, Apple e Samsung recentes. Nos EUA, no segundo trimestre, o Google liderou as vendas do setor pela primeira vez, com o Google Home Mini.