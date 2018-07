Alex Silva/Estadão O dispositivo conectado Chromecast, do Google

Depois de mais de dois anos, a Apple TV e o Chromecast, do Google, voltarão a ser vendidos na loja norte-americana da Amazon – os dois dispositivos são rivais do FireTV, da própria varejista online, e servem para deixar qualquer TV com uma entrada HDMI conectada à internet e a serviços de streaming como Netflix e YouTube.

"Posso confirmar que estamos nos abastecendo de unidades da Apple TV e do Chromecast", disse uma porta-voz da Amazon ao site norte-americano especializado em tecnologia CNET na última quinta-feira, 14. Entre os produtos que já apareceram no site da Amazon, estão o Chromecast e o Chromecast Ultra, bem como a versão simples da Apple TV e dois modelos da Apple TV 4K.

A decisão de voltar a vender os dispositivos na loja foi vista pelo Vale do Silício como um sinal de trégua da Amazon com as duas empresas rivais. "Estamos em discussões produtivas com a Amazon para termos um acordo com o Google que seja benéfico para nossos consumidores", disse um porta-voz do Google.

Entenda o caso. Em 2015, a Amazon retirou os dois dispositivos de sua loja logo após lançar seu competidor no mercado, a Fire TV. A iniciativa da empresa era "evitar confusão entre os consumidores", uma vez que muitos poderiam querer comprar os aparelhos de Google e Apple para assistir o serviço de streaming Amazon Prime Video, que não funciona bem no Chromecast e na Apple TV.

Nas últimas semanas, o Google anunciou que iria remover o YouTube de aparelhos fabricados pela Amazon, como o Fire TV e o Amazon Echo Show. A ação foi vista como uma represália da empresa de buscas ao fato da Amazon não vender seus produtos em sua loja.

Em uma nota distribuída à imprensa, o Google disse que a Amazon não vende "os produtos do Google, não torna o Amazon Prime Video compatível com o Chromecast e deixou de vender até os termostatos da Nest no último mês", disse a empresa. "Por conta da falta de reciprocidade, estamos retirando o YouTube do Amazon Echo Show e da Fire TV. Esperamos chegar a uma solução a esse assunto em breve."

A Amazon respondeu em um comunicado, dizendo que o "Google está abrindo um péssimo precedente ao bloquear o acesso dos consumidores a websites abertos." A empresa disse ainda que seus consumidores poderão utilizar o YouTube através do navegador dos dois dispositivos, enquanto a negociação não se resolve.

Não é a primeira vez que o Google retira o YouTube de dispositivos da Amazon: em setembro, a empresa já havia bloqueado o acesso do Amazon Echo Show – uma caixa de som conectada com uma tela própria – à plataforma de vídeos. A gigante de buscas também já esteve em uma disputa semelhante com a Microsoft no passado, quando o YouTube deixou de funcionar no Windows Phone, sistema para dispositivos móveis criado pela Microsoft há alguns anos.

A batalha coloca os consumidores dos produtos das duas empresas em uma encruzilhada. Apesar de dominarem cada uma sua área própria, Amazon e Google competem em várias áreas, desde computação em nuvem até a venda de aparelhos controlados por voz, como a linha Echo, que rivaliza com o Google Home.

Hoje, nos EUA, a linha Echo domina 70% do mercado, enquanto o Google Home tem cerca de 20% das vendas. Nos últimos meses, surgiram diversos rumores de que o Google estaria desenvolvendo uma caixa de som conectada com tela, para competir com o Amazon Echo Show – o que não se confirmou.