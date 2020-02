Google/Reprodução Samsung libera lista de aparelhos que receberão o Android 10

A Samsung divulgou na sexta, 31, quais dispositivos da empresa no Brasil receberão o Android 10, versão mais recente do sistema operacional do Google. No total, serão cerca de 30 aparelhos, incluindo tablets e celulares - alguns, inclusive já foram atualizados, como o Galaxy Note 10 e o Galaxy S10.

A lista foi publicada no aplicativo Samsung Members. As datas, vale notar, se referem ao prazo máximo para a disponibilização da atualização. Portanto, o Android 10 pode chegar antes aos aparelhos. Outro detalhe importante é que mais dispositivos devem ser acrescentados à lista, que na sua versão atual exclui alguns modelos recentemente lançados, como o Galaxy A10s e o Galaxy A20s.

Apresentado em maio de 2019 durante a conferência Google I/O, o Android 10 prepara o terreno para tecnologias que ainda não chegaram ao consumidor final, mas que devem fazer muito barulho nos próximos anos: dispositivos dobráveis e 5G.

Para os usuários do presente, há algumas novidades interessantes. Entre elas estão modo noturno, que dá prioridade a tons escuros na tela, o que poupa os olhos de quem lê e a bateria do aparelho.

Junto com as mudanças no Android, a Samsung fará mudança na One UI 2.0, customização da empresa para o sistema operacional. Entre elas estão novos gestos de navegação, mudanças nas cores e ícones e melhorias no layout da câmera. Veja abaixo todos os dispositivos na lista da fabricante coreana.

Até janeiro de 2020

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy M20

Galaxy M30

Até fevereiro de 2020

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Até março de 2020

Galaxy Note 9

Até abril de 2020

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy A30

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Até maio de 2020

Galaxy A70

Até junho de 2020

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6+

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10

Galaxy A50

Até julho de 2020

Galaxy Tab S5e

Galaxy A20

Galaxy J6

Galaxy Tab S4 10.5

Galaxy J7 Duo

Até agosto de 2020

Galaxy J6+

Galaxy Tab A 8 (2019)

Até setembro de 2020

Galaxy J8

Galaxy Tab A 10.5

Galaxy Tab A 8 Plus (2019)

Galaxy A 10.1

Galaxy Tab A 10.1 (2019)