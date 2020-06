Google Novo sistema deverá ter versão finalizada no segundo semestre de 2020

O Google anunciou, meio de surpresa, nesta quarta-feira, 10, o lançamento da nova versão de seu sistema operacional para smartphones e tablets. Depois de anos com nomes de doces, o Android passou, desde 2019, a ser identificado por um número – e o sistema da vez é o Android 11. Assim como nos últimos anos, porém, o sistema traz evoluções incrementais, sem grandes revoluções.

As principais novidades estão nos sistemas de mensagens, em mudanças de privacidade e até na criação de uma ferramenta própria de gravação de tela – algo que os iPhones já faziam há anos, mas que os usuários de Android precisavam de apps terceiros para poder aproveitar. A versão de testes do sistema já está disponível para usuários do Pixel, smartphone feito pelo Google que não é vendido pelo Brasil. Nas próximas semanas, usuários de outras marcas terão acesso à plataforma. Já a versão finalizada, como de costume, deve chegar no final de 2020.

O lançamento foi diferente do habitual: nos últimos anos, as novas versões do Android eram apresentadas durante o Google I/O, evento de desenvolvedores realizado pela empresa anualmente na Califórnia em maio. No entanto, a pandemia do coronavírus fez o evento ser cancelado.

O anúncio deveria então ter acontecido na última semana, em uma transmissão ao vivo – mas que acabou cancelada por conta do clima tenso nos Estados Unidos, em meio às manifestações anti racistas pela morte de George Floyd, assassinado pela polícia de Minneapolis. Em vez da transmissão, o Google preferiu então lançar um site com vídeos e textos especiais para os desenvolvedores e curiosos. Abaixo, o Estadão detalha as principais novidades do Android 11

Exibição de mensagens e notificações

Quando o usuário passa algum tempo sem mexer no celular, é bastante comum que ele tenha muitas notificações para responder – e muita gente perde algum tempo tentando descobrir o que é prioridade ou não ali.

A partir do Android 11, todas as conversas de aplicativos de mensagem (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e até mensagens privadas de redes sociais como Instagram ou Twitter) serão alocadas em um único espaço no campo de notificações. A ideia do Google é que isso torne mais fácil visualizar, responder e gerenciar conversas.

Google Imagens mostram a) recurso do Bubbles, para comunicações b) pedido de permissão para uma única utilização

Além disso, o usuário também poderá marcar conversas como prioritárias, para que elas apareçam primeiro – elas estarão presentes na tela de bloqueio do usuário, até mesmo quando o smartphone estiver no modo ‘Não Perturbe’, o que pode ser uma mão na roda para pais e mães durante reuniões de trabalho, por exemplo.

Outra novidade que o Google anunciou com o Android 11 é o Bubbles – um recurso que permitirá aos usuários responder a mensagens rapidamente, trocando conversas, sem precisar sair de um aplicativo que já está aberto. É como um ‘balão’ que surge na tela.

É uma evolução: até o momento, usuários do Android podiam até responder a uma mensagem rapidamente via notificação, mas não tinham como dar vazão à conversa – caso você preciso trocar mais de uma frase, era preciso alternar entre apps. A empresa afirma ainda que atualizou seu teclado, o Gboard, com mais recursos de sugestão de digitação, em palavras e emojis.

Mudanças de privacidade

Hoje, quando um aplicativo deseja ter acesso a um recurso específico do celular, como câmera, microfone ou agenda de contatos, o usuário tem apenas duas opções: conceder ou não. É algo ruim, especialmente se há dúvidas de que aquele aplicativo é confiável.

Mas isso terá um fim: a partir do Android 11, o usuário poderá escolher permitir um acesso único a um recurso específico do smartphone. Isso significa que, na próxima vez que o aplicativo for utilizar a câmera ou algum sensor, por exemplo, será necessário dar permissão de novo. O Google também vai redefinir permissões associadas a um aplicativo que não for usado por algum tempo.

Gravação de tela

Uma função bem simples, mas útil especialmente em tempos de quarentena, a gravação de tela era algo que só era possível com ajuda de um aplicativo terceiro.

Usada para gravar uma partida, mostrar como um recurso pode ser usado ou até mesmo mandar uma mensagem sobre um erro num app, a funcionalidade agora estará presente no sistema do Google – algo que só acontecia no iPhone.

Controle de casa e de pagamento

Além de ser um dispositivo pessoal, os smartphones estão também se transformando em controles remoto da casa conectada. Para quem tem lâmpadas inteligentes ou caixas de som conectada, o Android 11 promete ter um hub para controlar rapidamente todos os dispositivos, apenas pressionando de forma prolongada o botão de energia (usado para ligar o celular).

Segundo a empresa, os controles dos dispositivos também aparecerão com outras “coisas necessárias”, como sistemas de pagamento (no Android Pay) e cartões de embarque. “Gostamos de pensar nisso como um "bolso" para sua carteira digital, chaves e muito mais”, disse a empresa em nota.