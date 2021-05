Google O Android 12 aposta em uma mudança de design ambicioso e diferente do que o Google tem feito nos últimos anos

O Google apresentou detalhes da nova versão de seu sistema operacional nesta terça-feira, 18, no Google I/O, maior evento da empresa do ano. O Android 12 aposta em uma mudança de design ambiciosa e diferente do que o Google tem feito nos últimos anos, com foco na personalização de telas e cores, para agradar os usuários.

O lançamento marca a era do Android adaptável ao gosto do freguês no ano em que o Google celebra 3 bilhões de dispositivos ativos com o sistema operacional. Presente em modelos de marcas como Samsung, Motorola e Xiaomi, o design mais clean e suave é uma resposta ao iOS14, da Apple, rival direto no mercado de celulares.

“O novo design não é só bonito. Sabemos que o celular é uma coisa muito íntima e queremos que o uso do Android 12 seja adaptável. Ele deve harmonizar com o usuário”, afirmou Sebastian Bauer, diretor chefe de design do Android.

Muitas novidades devem ser reveladas nos próximos meses, mas muita coisa já foi mostrada. Veja as novidades do Android 12:

Colorido

Com paletas de cores em tons de azul, verde, rosa, amarelo e lilás, o sistema pode se adaptar conforme a imagem de plano de fundo do usuário e também pode ser alterado nas configurações.

A adaptação das cores será possível por um software de linguagem de design batizada de “Material You”. O sistema consegue analisar a imagem e descobrir quais são os tons predominantes e que fazem parte da paleta daquela cor para personalizar a tela inicial.

Google Material You é a aposta para trazer mais cores para o Android

Caso o usuário deseje, também pode definir manualmente quais as cores preferidas para a configuração do celular e habilitar. O toque de cor vai desde o relógio, na tela inicial, até as abas de notificações e fundos de aplicativos, como calculadora e alarme. A intenção é conquistar o usuário à primeira vista, que não via, há muito tempo, uma configuração que pudesse deixar o celular mais pessoal.

Transição suave

Em detalhes minimalistas, o Google também quis focar no essencial para que o sistema pudesse rodar melhor e ficar mais intuitivo para o usuário — apesar disso, a empresa aumentou a quantidade de animações do sistema, como movimentos de passagem e de rolagem de telas.

A modificação da navegação do sistema operacional foi possível graças à redução de tempo de CPU, a “energia” gasta para rodar aplicativos. Com cerca de 22% a menos de uso, a CPU comporta movimentos suaves de rolagem em notificações e troca de tela, por exemplo. A intenção é que essas transições fiquem também alinhadas com a nova proposta de design do Google.

Google Central de notificações acompanha transição suave de telas

Assim, é possível observar uma passagem de tela mais suave nos movimentos de rolagem, de deslizar — como nas notificações, por exemplo — e de selecionar itens. Uma das configurações permite uma mudança sutil no tamanho da letra de acordo com a forma que o usuário rola a tela, para ter uma visão melhor das frases enquanto seleciona opções.

Facilidades

O Google também se certificou de deixar o mais acessível possível os principais botões funcionais utilizados pelos usuários de Android. Na central de notificações — aquela que pode ser arrastada para baixo a partir da tela inicial —, foram incluídos os botões do Google Pay, carteira digital da empresa, e do Google Home, aplicativo de gerenciamento de casa inteligente.

Esses botões também podem ser personalizados e se encontram maiores do que na versão antiga. Agora, eles aparecem em um formato mais achatado, com uma nítida mudança de cor para indicar quando estão ligados ou desligados. O Google incluiu também botões para indicar quando mídias como microfone e câmera estão sendo usados por outros aplicativos.

Privacidade

Dentro do novo Android, o Google quer tornar mais transparente o uso das configurações de mídia. Toda vez que o celular estiver utilizando algum recurso como câmera ou áudio, o usuário poderá ver um pequeno ícone no canto superior da tela. Na mesma ideia, o Android também vai trazer novas notificações, como músicas tocadas e atalhos de respostas rápidas para aplicativos de mensagem.

O Android 12 também vai trazer uma tela específica para mostrar onde e em quais apps a localização do celular está sendo usada, além de mostrar quanto tempo essa configuração está ativada. Uma notificação que mostra quais apps estão usando a câmera e o microfone também será ativada.

Segurança

A empresa disse que o sistema foi desenhado a partir de três vertentes: o telefone precisa se adaptar ao usuário, e não o contrário; deve ser seguro por padrão; e deve se conectar a outras plataformas, mas deve ser o centro das relações.

A partir disso, o Android vai atualizar as configurações de localização. O usuário vai poder habilitar uma opção de informar para os apps e para o aparelho apenas o local aproximado em que se encontra. O recurso permite que dados mais específicos não fiquem disponíveis para o sistema.

Google Tela de segurança vai mostrar onde a localização está sendo usada no celular

Na parte das ações, a central de notificação incluiu um botão para bloquear câmera e microfone e garantir que os recursos não sejam usados por nenhum site ou aplicativo sem que o usuário saiba.

Carros

Sistema operacional para os carros, o AndroidAuto está disponível em mais de 100 milhões de carros. A empresa irá permitir que o celular, utilizando a tecnologia de aproximação NFC, possa abrir a porta dos carros. A partir de uma chave digital, o acesso aos carros poderá ser compartilhado com parentes pelo celular. A tecnologia vai estar disponível também para aparelhos SAmsung Galaxy, além do Pixel, modelo do Google.

Celulares que vão receber o sistema

A versão beta do sistema — ainda sem todas as atualizações previstas — já está disponível para alguns usuários de diferentes fabricantes, como Asus, Xiaomi, Realme, Oppo e TCL.

Já a versão completa ainda não tem data para ser lançada e nem é possível saber quais aparelhos receberão a atualização. Por enquanto, o Google afirma que o sistema operacional vai chegar primeiro ao Pixel, aparelho do próprio Google, nos próximos meses.