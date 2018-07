NYT

O aplicativo do sistema operacional do Google para carros, o Android Auto, chegou oficialmente ao Brasil nesta segunda-feira, 4, na loja do Google Play. Com o sistema, que foi anunciado no País em março, automóveis poderão projetar funções do smartphone de usuários no painel do carro – a tela “espelha” apps como Maps, WhatsApp e Spotify. Para isso, basta fazer download do aplicativo e conectar o aparelho por meio de um cabo USB a um veículo compatível.

Leia também:

Novo carro da Tesla chega a mais de 250 mil reservas

Volkswagen gastará cerca de € 500 milhões em caminhões digitais até 2020

Por enquanto, apenas três montadoras – Chevrolet, Honda e Volkswagen – já lançaram carros com o Android Auto embarcado. Entre os modelos que permitem que os motoristas utilizem o sistema do Google estão o Voyage, Fox, Cobalt e Accord. Ainda este ano, outras montadoras, como Fiat, Ford, Hyundai, Mitsubishi e Suzuki devem lançar carros com o Android automotivo no País.

Por meio da conta oficial do Android no Twitter, a empresa anunciou que o app ficou disponível em 19 países: Argentina, Áustria, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Porto Rico, República Dominicana, Equador, Guatemala, Índia, Panamá, Paraguai, Peru, Rússia, Suíça, Uruguai e Venezuela. Todos os países receberam o sistema em suas línguas nativas, variando entre espanhol, português e russo.