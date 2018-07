Foto: AP Na manhã desta quarta-feira, 23, a Samsung apresentou em Nova York o seu novo smartphone, o Galaxy Note 8. Na galeria a seguir, veja os principais detalhes do aparelho.

Foto: AP/Richard Drew O principal destaque do aparelho ficou por conta da câmera traseira, que tem duas lentes. Uma das lentes tem uma objetiva com zoom óptico de 2x, enquanto a outra, angular, é feita para fotos abertas. E as duas lentes têm estabilização óptica – segundo a Samsung, isso representa uma foto melhor mesmo quando você está em movimento. Ambas têm 12 megapixels, enquanto a câmera traseira tem 8 megapixels.

Foto: AP Photo/Richard Drew A S Pen, a caneta típica da linha Galaxy Note, também está de volta. Dessa vez, ela ganhou duas funções divertidas: uma te ajuda a fazer gifs animados a partir das suas fotos. A outra é que, a partir de imagens prontas, será possível transformar o celular em um livro de colorir, para acalmar a correria do dia a dia.

Foto: AP/Richard Drew O design do Galaxy Note 8 é bastante semelhante ao do Galaxy S8, modelo premium lançado pela Samsung no primeiro semestre. Com tela de 6,3 polegadas, o aparelho tem bordas curvas que dão a impressão de serem "infinitas" – há espaços "sem tela" apenas na parte superior e inferior da frente do smartphone.

Foto: Reuters/Brendan McDermid Quatro serão as cores do Galaxy Note 8: além do preto, que se pode ver na tela, também haverá versões cinza, dourado e azul marinho.

Foto: Reuters/Brendan McDermid Em relação ao desempenho, o smartphone vem com processador de 2,3 GHz com oito núcleos, memória RAM de 6 GB e opções com 64 GB, 128 GB ou 256 GB de memória para armazenamento -- há opção com entrada de cartão de memória microSD de até 256 GB ou uso de dois chips de operadora. A bateria do smartphone é de longa duração (3.300 mAh) e ele é compatível com carregamento sem fio. O sistema operacional é o Android, do Google, na versão 7.1, com customização da Samsung.

Foto: Reuters/Brendan McDermid O Galaxy Note 8 é o primeiro aparelho da linha Note a vir com a Bixby, assistente pessoal da Samsung, lançada no primeiro semestre junto com o Galaxy S8. Nenhuma grande novidade foi revelada para a assistente, que por enquanto está disponível apenas em inglês. Além disso, o Note 8 também terá o DeX, função da Samsung que, com ajuda de um dock especial, monitor e teclado, pode transformar o smatphone em uma estação de trabalho parecida com um computador.

Foto: Reuters/Brendan McDermid O smartphone chegará às lojas dos Estados Unidos em 15 de setembro – a previsão é de que o Brasil receba o aparelho em outubro, bem como o resto do mundo.