Reuters O iPad Pro é um dos tablets com suporte ao 5G

Com a chegada do 5G ao País na última semana, em Brasília, vieram também as dúvidas sobre quais dispositivos são compatíveis com a nova tecnologia. No mercado de smartphones ofertas não faltam: ao menos 67 aparelhos já foram homologados pela Anatel para operar no País. No mundo dos tablets, porém, a situação é bem diferente.

Até o momento, somente quatro aparelhos com 5G são comercializados no Brasil, todos com preços relativamente elevados - o modelo mais em conta sai a partir de R$ 5.875. Três desses aparelhos são da Apple: iPads Mini, iPad Pro de 11 polegadas e iPad Pro de 12,9 polegadas. O outro é o Galaxy Tab S8 5G, da Samsung. Mesmo tendo sido lançado no início deste ano, o Moto Tab G70, da Motorola, ainda não conta com a possibilidade de se conectar às redes 5G.

Apesar da ausência de conexão na maioria dos tablets, ainda é possível usufruir em todos os modelos de parte da estabilidade e velocidade da nova tecnologia com a ajuda de um smartphone. Para isso, o celular precisa ser compatível com as redes de quinta geração. O "truque" consiste transmitir uma conexão pessoal sem fio do smartphone para o tablet, que surfaria pelo 5G por meio do Wi-Fi

Confira a lista de tablets já prontos para o 5G à venda no país:

Apple

iPad Mini 6a geração (R$ 5.875)

iPad Pro 11 polegadas 3a geração (R$ 10.235)

iPad Pro 12,9 polegadas 5a geração (R$ 14.026)

Samsung

Galaxy Tab S8 5G (R$ 7.699)