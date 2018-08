Google O Google Measure é um aplicativo que funciona como uma fita métrica

O Google Measure, aplicativo que funciona como uma fita métrica digital, passou a funcionar em mais aparelhos. A versão antiga da ferramenta era limitada à plataforma de realidade aumentada Tango. Agora, qualquer aparelho que possua o ARCore -- plataforma de realidadade aumentada do Google baseada apenas em software -- consegue usar o aplicativo. Smartphones como o Pixel 2 e Galaxy S9 são alguns dos aparelhos que estão na lista.

Com a mudança, o Google fica mais próximo da experiência de realidade aumentada oferecida pela Apple, fabricante do iPhone, que anunciou no início deste mês uma nova geração do ARKit, sua plataforma de realidade aumentada que permite o uso dos recursos em qualquer modelo do iPhone equipado com versões mais recentes do sistema operacional.

Google Earth. Além de aprimorar seu aplicativo de medições em realidade aumentada, o Google também anunciou nesta segunda-feira, 25, que adicionou recursos de medição ao Google Earth, sua ferramenta que permite explorar o globo terrestre. Agora os usuários do aplicativo da ferramenta no celular poderão medir a distância entre dois pontos no mundo, como entre o Brasil e o Alaska. Ainda será possível, por exemplo, medir áreas menores, como a distância percorrida durante uma escalada ou corrida.