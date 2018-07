Foto: REUTERS/Stephen Lam Na última semana, a Apple lançou os novos modelos de iPhone. Além dos já esperados iPhone 8 e 8 Plus, a companhia de Cupertino anunciou também o novo iPhone X, que promete uma revolução na indústria com sua tela gigantesca. No entanto, além da diferença de preço, o que diferencia o iPhone 8 do iPhone X? Confira na galeria.

Foto: REUTERS/Stephen Lam O diferencial do iPhone X é sua tela de 5,8 polegadas, a maior já lançada pela Apple. O aparelho também é o primeiro da empresa a usar a tecnologia OLED (presente nos dispositivos Samsung), que garante mais contraste e vivacidade de cores nas imagens. O iPhone 8 e 8 Plus, no entanto, mantiveram as telas Retina HD de 4,7 e de 5,5 polegadas já vistas na linha do iPhone 7.

Foto: Jim Wilson/The New York Times Em termos de espessura, o iPhone X perde para o iPhone 8, que tem 7,3 milímetros contra os 7,7mm do novo modelo. O grande feito do X, contudo, foi conseguir uma tela gigantesca sem ter que aumentar o corpo do dispositivo. Devido à ausência de bordas, o aparelho conseguiu uma tela de 5,8” num corpo de 146,6mm X 70,9mm. O iPhone 8 Plus, cuja tela tem 5,5”, apresenta um display muito maior, com 158,4mm x 78,1mm.

Foto: Bloomberg/David Paul Morris Em comum, todos os novos iPhones trazem o chip A11 Bionic, que possui seis núcleos e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). Com o processador potente, a Apple trouxe para o iPhone X o Face ID, novo recurso de segurança que substitui o sensor de impressão digital. Além disso, a nova tecnologia de reconhecimento facial 3D possibilitou a criação de um novo recurso: os animojis. O iPhone 8 e o 8 Plus só trazem o processador A11, mas não são compatíves com os novos recursos e mantiveram o sensor de digitais no botão home.

Foto: REUTERS/Stephen Lam Em termos de câmera, a principal diferença está no fato de o iPhone X e o iPhone 8 Plus possuírem câmera traseira dupla de 12 megapixels com uma lente grande-angular e outra teleobjetiva, enquanto o iPhone 8 possui uma lente única de 12 MP. A Apple promete que as fotos do X, no entanto, serão melhores que a do 8 Plus porque possuem o recurso de estabilização óptica e também permitem o “Modo Retrato”, que desfoca o fundo da imagem. A câmera frontal dos três aparelhos é de 7MP e possui abertura f/2.2.

Foto: Stephem Lam/Reuters A Apple não divulga a capacidade de bateria de seus dispositivos, mas garante que os novos iPhone 8 e 8 Plus possuem a mesma capacidade do iPhone 7 e 7 Plus, respectivamente. Já o iPhone X, segundo a empresa, possui uma bateria maior que garante duas horas a mais de duração que a do iPhone 7. Outra novidade foi que agora os três dispositivos, que possuem a parte traseira coberta com vidro, podem ser carregados sem fio.

Em termos de design, o iPhone X se diferencia do 8 e 8 Plus. Com sua tela infinita que recobre quase a parte frontal inteira, o X se destaca especialmente por sua lateral cromada. Sem botão de home, com câmera dupla na vertical e com uma reentrância no topo da tela para dar lugar aos sensores do Face ID, o novo iPhone pode não agradar os fãs mais tradicionais da empresa. Os iPhones 8 e 8 Plus, por outro lado, inovaram pouco em relação ao iPhone 7, trazendo como diferença o corpo em aço e a traseira coberta em vidro.