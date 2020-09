Foto: Apple Nesta terça-feira, 15, a Apple anunciou seus novos modelos de Apple Watch e iPad em um evento online realizado na sua sede em Cupertino, na Califórnia. Apesar de não anunciar o novo modelo de iPhone, como é esperado no mês de setembro, a empresa apresentou novidades para os fãs da marca.

Foto: Apple O Apple Watch Series 6, lançado em 2020, ganhou mais recursos de monitoramento e de saúde, como medição de oxigênio no sangue e um acompanhamento mais acurado do sono do usuário. O dispositivo também possui um sensor para ajudar na higienização das mãos em tempo de pandemia. A nova geração do relógio chega no Brasil a partir de R$ 5,3 mil.

Foto: Apple O novo relógio inteligente da Apple terá mais customizações de tela inicial e uma pulseira sem presilhas, chamada Solo Loop. A novidade quer facilitar o uso do dispositivo e personalizar a experiência do usuário com o relógio, afirmou a empresa.

Foto: Apple Dando continuidade na linha de produtos “mais baratos” — que a empresa já segue com o iPhone — também foi anunciado em 2020 o Apple Watch SE. Com preço inicial de R$ 3,8 mil no Brasil, o relógio inteligente também conta com algumas novidades do modelo de sexta geração, inclusive a pulseira Solo Loop, sem presilha.

Foto: Apple O iPad de oitava geração terá tela de 10,2 polegadas e bateria estimada de 10 horas, além do iPadOS 14. Nos recursos atrelados ao dispositivo — e ao iPadOS14 — o Apple Pencil ganha novas funcionalidades de seleção, escrita e desenhos. No Brasil, o aparelho custará a parir de R$ 4 mil.

Foto: Apple Outra novidade foi o novo iPad Air, modelo da linha de tablets da Apple conhecido por sua leveza e praticidade. Ele vai chegar em cinco cores: além de preto e prata, vai ter rosa dourado, azul e verde. A tela será de 10,9 polegadas e no Brasil será vendido a partir de R$ 7 mil, com opções de armazenamento de 64GB ou 256GB.

Foto: Apple No processamento, o dispositivo conta com o A14 Bionic, capaz de fazer 11 trilhões de operações por segundo e com um núcleo de processamento neural. O iPad Air terá também uma entrada USB-C, muito usada por celulares de outras marcas que não a Apple, bem como câmeras e outros dispositivos.

Foto: Apple Comandado por Tim Cook, presidente da Apple, os lançamentos também incluíram serviços oferecidos pela empresa, em especial um “pacotão” de assinatura: o Apple One. Como um grande agregador de serviços, o plano individual tem todos os serviços de streaming da empresa: Apple Music (música), Apple TV+ (filmes e séries) e Apple Arcade (jogos e iCloud). Além disso, oferece 50 GB de espaço no iCloud. Por aqui, o serviço chegará por R$ 26,50 no plano individual e R$ 37,90 no plano família.

Foto: Apple O streaming de exercícios também foi um dos anúncios da empresa americana para integrar os serviços principalmente ao Apple Watch. O Fitness+ oferece aulas, dicas de exercícios e planos para o usuário se exercitar com o auxílio do celular e do relógio. Em alguns planos do Apple One — o Premier, não disponível para o Brasil — a assinatura do serviço pode ser incluída no pacote.

Foto: Apple Por fim, a Apple também divulgou que seus sistemas operacionais iOS 14, iPadOS 14 e MacOS Big Sur, que foram apresentados na edição online da WWDC, em junho, serão oficialmente lançados nesta quarta-fera, 16.