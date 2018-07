Reuters Se a comparação for em dólar, o Brasil ganha o título de ter o iPhone mais caro do mundo.

O iPhone X, que comemora os dez anos do lançamento da primeira versão do smartphone da Apple, chega ao Brasil nesta sexta-feira, 8. Os preços começam em R$ 7 mil – para a versão com armazenamento de 64 GB – e sobem para R$ 7,8 mil, na versão com 256 GB de memória. O valor alto fez o Brasil voltar a ter o título de iPhone X mais caro do mundo. O smartphone estará disponível na loja online da Apple a partir das 0h e não haverá evento especial de lançamento nas lojas físicas da empresa, de varejo e operadoras, assim como em anos anteriores.

Nos Estados Unidos, o modelo mais simples do iPhone X é vendido a US$ 999. O aparelho chegou às lojas dos primeiros países em 3 de novembro, quando atraiu uma multidão de fãs para a porta das lojas, em um volume que há anos não era visto. O motivo principal é o novo design do dispositivo, com “tela infinita”, que torna o dispositivo quase sem bordas. Além disso, as câmeras e a tecnologia de reconhecimento facial são pontos fortes do novo modelo. Confira o gráfico abaixo:

O iPhone X chega com preço bem acima dos valores praticados pela concorrência: o Galaxy Note 8, também lançado recentemente pela sul-coreana Samsung, é vendido no País com preços a partir de R$ 4,4 mil. Já o Sony Xperia XZ Premium foi lançado por R$ 4 mil.

Os altos preços praticados pela Apple fazem a marca ter participação pequena no mercado brasileiro de smartphones. Segundo a consultoria Gartner, a companhia norte-americana responde por 5,3% das vendas desse tipo de dispositivo no Brasil. Confira, no vídeo abaixo, as primeiras impressões do Estado sobre o novo dispositivo: