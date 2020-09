Foto: Jim Wilson/The New York times Desde 2015, quando foi anunciado o primeiro Apple Watch, o mercado de relógios inteligentes cresceu e viu os lançamentos da empresa californiana virarem referência de padrões de uso e atividade dos dispositivos vestíveis. Conectados ao celular, esses aparelhos também tiveram seu leque de funções ampliado ao longo dos anos para, cada vez mais, integrar aplicativos e oferecer ferramentas de monitoramento do próprio corpo — desde quilômetros percorridos a eletrocardiogramas.

Foto: Apple O primeiro Apple Watch chegou em 2015 com a expectativa de revolucionar o mercado de relógios inteligentes em todo o mundo. Capaz de controlar músicas, fotos, mapas, calendário, entre outras aplicações, o relógio também se integra com a nova função Apple Pay e foi lançado com preço de US$ 350 na versão esportiva e US$ 400 no modelo tradicional.

Foto: Beck Diefenbach/Reuters A segunda geração do dispositivo, o Apple Watch Series 2, foi lançada em 2016 e mostrou uma maior integração com o iOS, do iPhone, além de melhorias no monitoramento de atividades. O modelo conta com tela OLED e um GPS integrado, que marca velocidade, distância e ritmo do exercício, e também registra em um mapa o percurso e desempenho. Chegou ao mercado no Brasil custando R$ 3 mil.

Foto: Jim Wilson/The New York Times Seguindo o lançamento anual, a terceira geração dos relógios inteligentes foi a primeira a possuir conexão 4G independente, sem precisar ser pareado com um smartphone, podendo atender ligações e se conectar à internet de forma autônoma. No Brasil, chegou ao mercado custando entre R$ 2,6 mil e R$ 2,9 mil

Foto: Stephen Lam/Reuters Em 2018, o aparelho trouxe novidade em seu design, como a tela infinita, quase sem bordas, semelhante ao que já havia aparecido no iPhone X, lançado em 2017. O principal destaque, porém, ficou por conta dos recursos de saúde: o Apple Watch 4 foi o primeiro aparelho vendido diretamente ao consumidor dos EUA capaz de fazer um exame de eletrocardiograma completo em apenas 30 segundos. O modelo chegou ao mercado brasileiro com preços a partir de R$ 4 mil.

Foto: Stepehn Lam/Reuters O modelo do ano passado foi apresentado com uma característica muito pedida entre os fãs da marca: a possibilidade de ter a tela sempre ligada. Com o recurso, a Apple garantiu que, graças a uma nova versão da tela retina e processadores mais econômicos, a bateria continuaria rendendo mesmo com o uso mais frequente. O modelo também chegou por aqui com preços a partir de R$ 4 mil.

Foto: Apple O Apple Watch Series 6, lançado em 2020, ganhou mais recursos de monitoramento e de saúde, como medição de oxigênio no sangue e um acompanhamento mais acurado do sono do usuário. O dispositivo também possui um sensor para ajudar na higienização das mãos em tempo de pandemia. A nova geração do relógio chega no Brasil a partir de R$ 5,3 mil.