Jim Wilson/NYT Carregador sem fio da Apple foi apresentado em setembro de 2017

A Apple não vai mais produzir seu carregador sem fio, o AirPower, publicou nesta sexta-feira, 29, o site de tecnologia TechCrunch. De acordo com a companhia, o cancelamento se dá pela dificuldade em encontrar fornecedores que atinjam os altos padrões exigidos pela Apple.

No início deste mês, o The Wall Street Journal informou que a fabricante havia dado sinal positivo para o AirPower entrar na produção em massa. Agora, mais de 550 dias depois de ser anunciada, a empresa comunicou o cancelamento do dispositivo.

“Depois de muito esforço, concluímos que a AirPower não atingirá nossos altos padrões e cancelamos o projeto. Pedimos desculpas aos clientes que aguardavam esse lançamento. Continuamos acreditando que o futuro é sem fio e estamos comprometidos em impulsionar a experiência sem fio ”, disse a companhia na Apple em um comunicado divulgado ao TechCrunch.

Anúncio. O carregador sem fio foi anunciado pela primeira vez durante o lançamento do iPhone X, em setembro de 2017. À época, o carregador era apontado como um dos novos e exclusivos recursos do smartphone. Entre as promessas do AirPower havia a possibilidade de carregar até três dispositivos de uma vez: o relógio inteligente Apple Watch, os fones de ouvido sem fio Airpod e um iPhone.

No evento, a Apple disse que lançaria o dispositivo em 2018, mas o aparelho não chegou às lojas mesmo 18 meses depois.

A novidade trouxe uma série de questionamentos e relatórios escritos durante o desenvolvimento do aparelho que debatiam o desafio tecnológico de criar um dispositivo com essa finalidade, sem que ocorra casos de superaquecimento.