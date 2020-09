Apple O evento será virtual por conta da pandemia de covid-19

A Apple fará seu próximo anúncio de produtos no dia 15 de setembro – a empresa direcionou convites do evento à imprensa americana nesta terça-feira, 8, sem revelar muitos detalhes. Apesar de o iPhone ser anunciado tradicionalmente no começo de setembro, uma reportagem da agência de notícias Bloomberg afirma que o evento vai incluir apenas novos modelos de Apple Watch e de iPad. De acordo com a agência, o anúncio do esperado iPhone 12 ficará para outubro.

O evento será virtual por conta da pandemia de covid-19. No convite misterioso, está escrita a frase “o tempo voa”, o que parece ser uma referência a relógios. É esperado especificamente o anúncio do Apple Watch 6, que deve ter monitoramento de oxigênio no sangue, rastreamento de sono aprimorado e um processador mais rápido.

Na última conferência sobre seus resultados financeiros, em julho, a Apple afirmou que em 2020 os iPhones seriam lançados com o atraso de “algumas semanas”. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, analistas e rumores apontam que a tradição do lançamento em setembro talvez não fosse cumprida por conta da crise – hoje, boa parte da produção de iPhones é feita na China, país que sofreu primeiro com a doença.

A Apple deve anunciar quatro novos modelos de iPhone este ano. Dois modelos de iPhone 12, mais simples, com telas de 5,4 polegadas e 6,1 polegadas, e dois modelos de iPhone 12 Pro com telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas. É esperado também que os aparelhos tenham câmeras atualizadas e recursos 5G.