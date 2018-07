NYT

A Apple anunciou uma nova versão do iPhone nesta segunda-feira, 21, com tela menor e preço mais baixo. O smartphone ganhou tela de 4 polegadas – tamanho original do smartphone da Apple –, mas manteve sua capacidade de processamento e câmera iguais às do iPhone 6S, última versão do produto. O iPhone SE chega às lojas dos Estados Unidos em 31 de março com preço de US$ 399 (com 16 GB de memória interna) e US$ 499 (com 64 GB de memória interna). Trata-se do preço de lançamento mais baixo divulgado pela Apple desde a estreia do iPhone, em janeiro de 2007.

Durante o evento, que ocorreu em sua sede em Cupertino, na Califórnia, a Apple confirmou os rumores de que lançaria uma versão mais básica do iPhone, voltada para mercados emergentes, como o Brasil – ainda não há informações sobre a data de lançamento no País. Segundo a empresa, uma das razões para o lançamento do iPhone SE é porque 30 milhões de iPhones com tela de 4 polegadas foram vendidos em 2015. “É o primeiro iPhone de muita gente, e também porque muitos dos nossos usuários gostam do design”, disse Greg Jowsiak, vice-presidente da Apple para a divisão de iPhone, iPad e iOS.

Além da tela menor, há algumas diferenças entre o iPhone SE e o iPhone 6S. A tela sensível ao toque não possui tecnologia 3D Touch, que modifica a execução de funções de acordo com a pressão aplicada pelo usuário quando toca a tela. A Apple manteve a câmera traseira, de 12 megapixels, mas reduziu a resolução da frontal de 5 megapixels para 1,2 megapixel – o que prejudica a qualidade dos selfies. A câmera traseira também filma em Ultra HD ou 4K. Curiosamente, segundo informações divulgadas pela fabricante, a bateria tem duração ligeiramente maior que a do iPhone 6S.

O aparelho estará disponível em quatro cores: ouro, rosa dourado, preto e branco. Com o lançamento do iPhone SE, a empresa também anunciou que vai descontinuar o iPhone 5S, modelo que havia sido anunciado no final de 2013 e permanecia à venda até hoje.

Luz noturna. Outra novidade do evento da Apple foi o lançamento de uma atualização no sistema operacional da Apple para dispositivos móveis, o iOS. A versão 9.3 traz uma nova função criada para reduzir o impacto da iluminação da tela no cérebro – e no sono – dos usuários. A partir do horário e da localização do smartphone, o iPhone saberá se é dia ou noite, o que vai permitir que ele mude o espectro de cores emitidas pela tela e reduzir as frequências de luz azul, que deixam o usuário desperto.

Um dos mais populares aplicativos do iOS, o app de Notas também ganhou uma atualização, com a qual será possível proteger anotações específicas através de senhas escolhidas pelo usuário – o que dificultaria o acesso a esses arquivos por agentes externos como o FBI.

A respeito do atual embate da Apple com a agência policial dos EUA – que tenta pedir à empresa para abrir os arquivos do iPhone do terrorista de San Bernardino –, Tim Cook fez um comentário breve, mas firme: “Temos hoje 1 bilhão de dispositivos Apple ativos. É uma enorme responsabilidade que nossos consumidores depositam em nossas mãos. Precisamos hoje decidir como nação o que queremos para os nossos dados e nossa privacidade, e como empresa, não vamos fugir dessa responsabilidade”, disse o executivo.

iPad Pro menor. Outro aparelho que ganhou novidades foi o tablet iPad Pro: anunciado em setembro de 2015, o aparelho ganhou uma versão menor com 9,7 polegadas. O aparelho tem as mesmas configurações de vídeo que o iPhone SE e chega ao mercado norte-americano em 31 de março por US$ 600 (32 GB), US$ 750 (128 GB) e US$ 900 (256 GB). Apesar do lançamento, a Apple afirma que vai manter o iPad Air 2, também com tela de 9,7 polegadas, no mercado americano por US$ 399 (16 GB) e US$ 499 (64 GB).

Novas pulseiras de nylon do Apple Watch aproximam dispositivo do mercado de relógios de esportes Novas pulseiras de nylon do Apple Watch aproximam dispositivo do mercado de relógios de esportes

Relógio. A Apple também reduziu o preço de seu relógio inteligente, o Apple Watch. O modelo mais básico do relógio inteligente da Apple agora custa US$ 299 no mercado norte-americano. Uma nova pulseira, feita de nylon e com sete diferentes cores, também foi anunciada. A empresa também afirmou que o Apple Watch é o acessório é o relógio inteligente mais vendido do mundo.

Para a analista Angela McIntyre, da consultoria Gartner, o corte de preços e o lançamento de novas pulseiras mostra que a Apple redirecionou o foco de mercado de seu relógio inteligente – que, inicialmente, foi descrito como uma grande ameaça ao mercado de relógios de luxo. “O preço baixo e a ênfase nas pulseiras alinha o Apple Watch com relógios de moda de preço médio, como os da Fossil, no lugar do mercado de luxo, habitado pelas marcas suíças”, explica Angela.