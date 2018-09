Bruno Capelas/Estadão Novo iPhone XS segue o design de seu antecessor, o iPhone X, lançado no ano passado

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 12, em um evento na sua sede na Califórnia, três novos modelos de iPhone, todos com tela “infinita”, quase sem bordas, seguindo o design apresentado em 2017 com o iPhone X. Os novos aparelhos são o iPhone XS, o iPhone XS Max e o iPhone XR – com telas de 5,8 polegadas, 6,5 polegadas e 6,1 polegadas, respectivamente.

Os dois primeiros são modelos topo de linha com tela OLED e custam US$ 999 e US$ 1099, respectivamente. Já o iPhone XR, com tela LCD, é a versão “econômica” do dispositivo e chegará ao mercado americano com o valor de US$ 749. Os aparelhos não tem preço ou data de lançamento previstos para o Brasil.

Os dispositivos são à prova d'água – os modelos topo de linha têm um recurso mais avançado nesse sentido – e contam com o Face ID, sistema de reconhecimento facial lançado pela empresa no ano passado, com o iPhone X.

Os celulares também contam com um novo chip de processamento, o A12 Bionic, que traz núcleos dedicados para processamento computacional, gráfico e de redes neurais – segundo a Apple, ele é capaz de processar 5 trilhões de operações por minuto, enquanto seu antecessor, o A11 Bionic, presente no iPhone X, processava 600 bilhões de operações por minuto. Além disso, os três celulares serão equipados com recursos de aprendizado de máquina em tempo real, que pode ser aplicado para diversas finalidades.

Premium. Os iPhones XS e XS Max chegarão às lojas dos EUA em 21 de setembro, em três cores diferentes: ouro, prata e cinza espacial. Já a pré-venda dos dispositivos começa nesta sexta-feira, 14. Um dos diferenciais dos aparelhos será a fotografia. Em termos técnicos, as câmeras dos dois aparelhos não mudaram muito: no lado traseiro, são duas lentes de 12 MP (uma teleobjetiva e uma grande angular). Na frente, uma câmera de 7 MP, que funciona combinada ao sistema de reconhecimento facial do aparelho.

No entanto, com as duas lentes e a ajuda do A12 Bionic, os dois aparelhos terão um sistema capaz de captar diversos frames para reunir os melhores elementos em uma única fotografia. Além disso, será possível alterar a profundidade de campo de cada imagem – podendo focar ou desfocar o que há atrás de uma pessoa em um retrato – após a fotografia ser tirada, de forma semelhante ao que já era possível alterar o fundo de um retrato nos iPhones anteriores.

A bateria dos dois celulares evoluíram em relação à última versão do iPhone: o XS promete 30 minutos a mais de bateria, enquanto o XS Max promete um adicional de uma hora e meia. Haverá ainda três opções de armazenamento: 64GB, 256GB e 512GB.

Bruno Capelas/ Estadão O iPhone XR chegará ao mercado americano com o valor de US$ 749

Econômico. “Queremos atingir todos os consumidores possíveis”, disse Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, durante o lançamento. Na prática, sua frase demonstra o lançamento do iPhone XR, versão “econômica” dos aparelhos da Apple em 2018. Seu corpo é de alumínio, em vez de aço inoxidável; já a tela, que tem 6,1 polegadas, é de LCD, e não de OLED. Além disso, a câmera traseira tem apenas uma lente, como acontecia no iPhone 8.

O aparelho chegará ao mercado americano em 26 de outubro, em seis cores diferentes: preto, branco, azul, amarelo, coral e vermelho. Haverá ainda três opções de tamanho de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB. Já a pré-venda será iniciada em 19 de outubro.