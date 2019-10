Beck Diefenbach/Reuters Apple anunciou recall de iPhone 6s e 6s Plus

A Apple vai realizar reparos gratuitos em modelos do iPhone 6s e do iPhone 6s Plus que apresentam falhas no sistema de energia. O problema pode impedir os celulares de permanecerem ligados. O comunicado de recall foi publicado na página da companhia na sexta-feira, 04. Ainda não há informação de quantos aparelhos podem ter sido afetados.

De acordo com a Apple, o recall será realizado para aparelhos fabricados entre outubro de 2018 e agosto de 2019. Os iPhones terão garantia por até dois anos após a venda do aparelho nas lojas, o que significa cobertura de outubro de 2020 a agosto de 2021, dependendo da data da compra. A garantia vale apenas para a falha que motiva o recall.

Para saber se o iPhone precisa de reparo, o usuário deve inserir o número de série do celular no site da Apple e procurar uma assistência técnica autorizada para confirmar o diagnóstico. Em seguida, o celular deve ser enviado à Apple Repair Center por correio, de acordo com as instruções da empresa.

Qualquer outro problema que impeça o reparo do componente, como tela quebrada, deve ser solucionado pelo usuário antes do recall. Quem já precisou mandar o celular para o conserto anteriormente por causa da falha no sistema de energia pode solicitar um reembolso à Apple.

Atualmente, apenas as séries iPhone 8 e XR fazem parte do catálogo oficial da Apple e estão disponíveis para compra no site, além dos lançamentos da família iPhone 11. Porém, ainda é possível encontrar o iPhone 6s e o iPhone 6s Plus em varejistas.