Divulgação/Apple O iMac Pro trazia uma tela de 27 polegadas com resolução de 5K

A Apple descontinuou de sua linha de computadores o poderoso iMac Pro, lançado em 2017 e vendido até pouco tempo no Brasil pelo preço inicial de R$ 67 mil. Em 5 de março, a fabricante já havia anunciado que iria descontinuar o computador até que "durassem os estoques", sem especificar o motivo.

Com 27 polegadas, o finado iMac Pro trazia resolução de 5K na tela, processador Intel Xeon de 8 núcleos expandível para até 18, memória RAM de 16 GB expandível para até 128 GB, disco rígido de 1 TB e expandível para 4 TB e placa de vídeo Radeon Pro Vega com 8 GB expandível para até 16 GB de memória.

O iMac Pro não recebia atualizações no hardware desde seu lançamento, em 2017, quando veio para o Brasil por R$ 38 mil, mas teve o preço alterado com a alta do dólar nos últimos anos.

Como opção para os usuários que precisam de uma máquina mais potente, a fabricante de iPhones recomenda o iMac de 27 polegadas, vendido inicialmente por R$ 24 mil no Brasil, ou, se querem mais capacidade, o Mac Pro, de R$ 79,5.

Desde o ano passado, a Apple abandonou os chips da Intel para utilizar os seus próprios processadores com tecnologia ARM, a mesma utilizada nos iPhones, iPads e outros produtos mobile da marca, que traz ganhos de energia e velocidade. A decisão desagradou a fabricante americana, com quem tinha tradicional parceria de 14 anos na produção de chips para a linha Mac — mas os computadores que receberam o novo chip, batizado de M1, estão mais eficientes em consumo de bateria e mais velozes.

REUTERS/Stephen Lam Descontinuado, iMac Pro começou a ser vendido por R$ 38 mil em 2017

Além disso, ao utilizar um chip "feito em casa", a Apple está a um passo de conseguir integrar os sistemas que rodam os iPhones, iPads e Macs, unificando os aplicativos.