Jim Wilson/The New York Times A câmera de selfies do iPad mini passou de 1,2 MP a 7 MP

O iPad mini agora terá suporte para a caneta Apple Pencil e rodará com o novo processador A12 Bionic da Apple, lançado no ano passado. A notícia foi anunciada pela Apple em comunicado à imprensa enviado nesta segunda-feira, 18. O preço do novo iPad mini continuará sendo US$ 399 – o aparelho já está disponível nas lojas americanas.

É a primeira vez em três anos e meio que a fabricante de iPhones atualizará o iPad mini, tablet da empresa. A Apple também anunciou uma nova versão do iPad Air, por US$ 499.

Segundo o site The Verge, o design do iPad continua o mesmo. Já a tela exibe mais cores e tem a tecnologia True Tone da Apple, que ajusta a cor do aparelho de acordo com o ambiente em que está o tablet.

Além disso, o novo iPad mini tem opções de armazenamento de 64 GB e 256 GB – o modelo anterior tem a configuração de 128 GB por US$ 399, preço que corresponde ao modelo de 64GB na versão nova.

A câmera traseira continua a mesma, enquanto a de selfies passou de 1,2 MP a 7 MP. O aparelho não foi atualizado com o recurso de reconhecimento facial, tecnologia que está presente em todas as novas gerações de iPhones.

A Apple fez diferente este ano: lançou o novo iPad mini por comunicado à imprensa, sendo que esse tipo de anúncio de aparelhos costuma ser feito em eventos, como o que acontecerá no próximo dia 25. Na semana que vem, é esperado que a Apple aproveite a ocasião para anunciar seu serviço de streaming de vídeo e novas assinaturas de seu serviço de notícia. A antecipação da novidade do iPad mini pode ser um sinal de que a Apple quer reservar tempo do evento para apresentar seus serviços.