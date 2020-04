Apple Os novos iPhones SE, em três cores diferentes

A Apple começou a vender a nova versão do iPhone SE no Brasil nesta quinta-feira, 30. Anunciado no início de abril e com preços que variam entre R$ 3,7 mil e R$ 4,5 mil, o aparelho traz algumas especificações atualizadas, com "coração de iPhone 11", mas embutidas em design que remete ao iPhone 8, lançado pela empresa em 2017. Com as lojas do varejo físico fechadas, o celular pode ser comprado apenas pela internet, no site da Apple e também em outras varejistas e operadoras.

O aparelho também é uma volta da empresa aos celulares de tela pequena. Ele conta com painel de 4,7 polegadas, tamanho adotado pela última vez pela empresa no iPhone 8 em 2017. A linha SE faz referência aos celulares "populares" da empresa – a última vez que um aparelho SE foi lançado foi em 2016, quando o design ainda fazia referência ao iPhone 5. A linha SE, segundo a companhia, visa ter um aparelho mais barato, de alta performance e de tamanho menor. A Apple afirma que apostou no tamanho de 4,7 polegadas por notar sua popularidade junto aos clientes - desde o iPhone 6, teriam sido vendidos 500 milhões de unidades com esse tamanho.

Nos EUA, o aparelho custará a partir de US$ 400, US$ 50 mais caro que o valor de entrada do iPhone 8, que ainda fazia parte do portólio oficial da empresa até o início do mês. Com o anúncio, o iPhone 8 está aposentado - agora, fazem parte do portfólio oficial iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, além do novo SE. O iPhone 8 continuará à venda apenas por parceiros com o aparelho ainda em estoque.

Ao Estado, em conferência com jornalistas de diferentes países, a empresa afirmou que pretende continuar vendendo o iPhone XR - no Brasil, as faixas de preço do aparelho se sobrepõe às do SE. A ideia, segundo a companhia, é oferecer diferentes tamanhos de tela e preços. Isso pode explicar o motivo para o novo SE, com apenas um tamanho de tela, substituir os dois aparelhos, um deles com tela de 5,5 polegadas, da linha iPhone 8. O iPhone XR tem tela de 6,1 polegadas.

Com design já conhecido, a principal novidade do dispositivo é o chip A13 Bionic, presente na família iPhone 11, o que garante alto desempenho. Segundo a Apple, em apresentação para jornalistas, o componente garante quatro vezes mais capacidade do que o chip A9, presente na primeira geração do SE.

Ele conta, porém, com oponentes mais antigos e simples, como o sensor digital Touch ID e um painel de LCD (resolução de 1.334 x 750 pixels) – já a linha 11 tem tela de OLED. O novo aparelho também não tem o Face ID, recurso de reconhecimento facial para desbloqueio de tela e segurança, presente nos últimos modelos.

O conjunto de câmera traseira tem lente única de 12 MP - já o iPhone 11 Pro conta com um sistema de três lentes, enquanto o iPhone 11 tem apenas duas lentes. A última vez que a Apple fez um iPhone com apenas uma lente na traseira foi no iPhone XR, lançado em 2018.

A câmera do iPhone SE é uma grande angular com abertura f/1.8 e zoom digital de 5x. Já a câmera frontal tem 7 MP e abertura f/2.2. No software, todas as opções do modo Estúdio, populares entre clientes da empresa, estão disponíveis, incluindo o modo retrato. Aqui, a Apple conta com o A13 Bionic para potencializar a qualidade das imagens. O processador tem uma unidade dedicada ao processamento de inteligência artificial, técnica que pode ser aplicada na geração de fotos melhores. É por isso, disse a empresa aos jornalistas, que a companhia optou por uma única lente, indo na contramão da indústria, que já vê celulares intermediários com câmeras duplas.

Entre as opções de armazenamento estão 64 GB, 128 GB e 256 GB.