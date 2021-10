Andy Rain/EFE/EPA Apple confirma novo evento

A Apple anunciou nesta terça-feira, 12, que a sua segunda rodada de lançamento de produtos deste semestre está muito próxima. Marcado para a segunda-feira, 18, o evento traz o slogan "Unleashed" (desencadeado, em português), um aceno para novas atualizações de velocidade e desempenho dos processadores. O anúncio também deu início aos rumores sobre as novas tecnologias a serem apresentadas no evento.

As maiores expectativas estão em torno de novos modelos de MacBook Pro (14 polegadas e 16 polegadas), de um novo Mac mini e sobre os novos AirPods, que devem ser lançados antes do final de 2021.

Um dos anúncios dará sequência à transição da empresa da maçã dos chips Intel processador próprios. Chamado de M1X, o novo chip pode impulsionar o desempenho, já que armazena dez núcleos de CPU e 16 ou 32 núcleos de processadores gráficos em comparação com os oito núcleos de CPU e sete ou oito de processadores gráficos do M1, o primeiro processador projetado pela empresa.

O M1X também deve ser incluído no Mac Mini redesenhado de última geração. A nova máquina supostamente terá mais portas do que o modelo M1 do ano passado, com duas portas Thunderbolt/USB 4 Tipo-C e duas portas USB Tipo-A. O retorno do carregamento magnético MagSafe, a inclusão de uma porta HDMI e de um slot para cartão SD também estão entre os futuros agrados esperados pelos fãs dos MacBooks.

Já para os AirPods o destaque deve estar centrado no novo desenho, com um design semelhante ao dos AirPods Pro, hastes mais curtas e um remodelado case de carregamento.

O evento de outubro ocorre apenas um mês depois que a Apple revelou uma série de novos produtos, como quatro novos iPhones, um novo Apple Watch e novos iPads. E, de acordo com um tuíte do vice-presidente sênior de marketing da Apple, Greg Joswiak, “os próximos seis dias vão passar rapidamente”.

O evento da Apple começará às 10h na Califórnia, o que significa 14h no horário de Brasília, e costuma ter duração entre uma e duas horas. Poderá ser assistido pelo canal da Apple no YouTube, ao vivo no site da empresa e na Apple TV por meio do aplicativo Apple TV.