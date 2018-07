Reuters Apple confirma que diminui a velocidade de iPhones com pouca capacidade de bateria.

Nesta quarta-feira, 20, a Apple confirmou que algumas atualizações do iOS foram feitas para diminuir a capacidade de processamento de iPhones com baterias antigas. A empresa se pronunciou após John Poole, desenvolvedor do site Geekbench, mapear a performance dos iPhones 6S e 7 e concluir que algumas atualizações feitas pela companhia desaceleraram o desempenho dos aparelhos com pouca capacidade de bateria.

Segundo o desenvolvedor, a atualização 10.2.1 — feita para reduzir pequenos problemas do iPhone 6 e do 6S —, além de corrigir defeitos, também diminui a capacidade da CPU para prevenir que os aparelhos desliguem sem motivo. A atualização do iOS 11.2.0 faz o mesmo para os iPhones 7 que possuem pouca capacidade de bateria. Com isso, os aparelhos perdem velocidade de processamento.

Ao site TechCrunch, a Apple confirmou o fenômeno em nota, mas se justificou. Segundo a companhia, as baterias com íons de lítio vão se tornando menos capazes de responder aos picos de demanda quando estão frias, com pouca carga ou velhas, o que pode levar ao desligamento inesperado do dispositivo. Por isso, a empresa resolveu adicionar a ferramenta de diminuir o processamento de aparelhos com pouca capacidade de bateria.

“No ano passado, nós liberamos um recurso para o iPhone 6, 6S e SE para diminuir os picos de consumo e prevenir que o aparelho desligue inesperadamente. Agora, nós estendemos o recurso para o iPhone 7 com o iOS 11.2 e planejamos adicionar suporte para os outros dispositivos no futuro”, disse a Apple em nota.

De acordo com Poole, o principal problema dessas atualizações é a falsa percepção que o usuário tem de que seu aparelho precisa ser trocado, quando na verdade seria preciso somente trocar a bateria. Alguns usuários do Reddit, inclusive, disseram que após trocarem as baterias dos seus iPhones, o aparelho voltou a operar em velocidade normal.