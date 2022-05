Jason Reed/Reuters Apple adotou padrão de entrada Lightning no iPhone 5, de 2012

A Apple estuda inserir no que pode ser o iPhone 15 a entrada do tipo USB-C, padrão mundial muito utilizado por outras fabricantes em dispositivos diversos. As informações foram publicadas pela agência de notícias Bloomberg na sexta-feira 13.

Com lançamento previsto para 2023, a medida deve padronizar o novo smartphone com outros produtos da Apple que já utilizam USB-C, como a nova linha de MacBook e iPad. Segundo a Bloomberg, seria uma forma também de agradar a reguladores europeus, que pressionam a fabricante americana para entrar no padrão do mercado de dispositivos.

Atualmente, o modelo mais novo da marca, iPhone 13, possui a entrada Lightning, apresentada em 2012 no iPhone 5. Desde então, todos os celulares da Apple vêm com esse padrão, criado pela própria empresa, que diz ser melhor por razões de segurança.

Para futuras versões do smartphone, a Apple também trabalha em um aparelho sem entradas: o carregamento seria sem fio, de padrão Qi — similar ao Apple Watch atualmente. A novidade, porém, não tem previsão de ser lançada.