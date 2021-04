Apple A versão mini do iPhone 13, porém, ainda não foi descartada

De olho já nos lançamentos de 2022 da linha de iPhone, especialistas afirmam que os modelos lançados no próximo ano — os possíveis iPhone 14 — continuarão com quatro modelos diferentes, mas sem a versão mini, apresentada pela Apple em 2020, com o iPhone 12.

Segundo o analista de Apple Ming-Chi Kuo, o modelo de tela de 5,4 polegadas não vai ser importado para a versão de 2022 dos celulares. Ao invés disso, a marca estaria trabalhando em quatro modelos mais semelhantes entre si: dois com tela de 6,1 polegadas e dois com 6,7 polegadas. Os tamanhos correspondem ao iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, respectivamente.

O motivo seria a baixa adesão dos clientes da marca ao modelo. De acordo com números da consultoria Consumer Intelligence Research Partners, consultada pelo site especializado MacRumors, a venda do aparelho não superou as expectativas da empresa. As vendas do modelo mini somaram apenas 6% do total da linha de iPhone 12, enquanto os números entre o modelo tradicional, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max ficaram mais próximos. A versão mini do iPhone 13, porém, ainda não foi descartada.

Para 2022, a Apple também pode implementar câmeras mais potentes, de 48 megapixels (MP) em seus aparelhos mais avançados. Além disso, segundo o analista, é possível que os celulares ainda tenham outra lente de 12 MP e sejam capazes de gravar e reproduzir vídeos em 8K.