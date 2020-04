Apple Lançado no meio da década, iPhone SE foi primeira versão de 'baixo custo' de um iPhone

Um novo iPhone de 'baixo custo' pode ser lançado nos próximos cinco dias pela Apple. Segundo o site 9to5Mac, uma fonte junto ao Best Buy, gigante do varejo americano, afirmou que a rede deve começar a vender em 5 de abril um case para iPhone com tela de 4,7 polegadas. Isso indicaria o lançamento de um novo iPhone com esse tamanho, uma vez que nenhum dos modelos atuais da empresa tem 4,7 polegadas.

O tamanho bate com os rumores de um novo iPhone de baixo custo, que pode ser batizado de iPhone 9 ou iPhone SE 2. Desde o começo do ano, havia rumores sobre a Apple lançar um aparelho de baixo custo ainda em março de 2020.

O novo aparelho teria design parecido com o do iPhone 8, modelo mais básico vendido pela empresa atualmente. Ele, porém, teria um processador atualizado, o A13. Os rumores indicam preço de US$ 400 nos EUA.

A Apple não comentou a informação de venda de um novo celular.