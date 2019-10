Edgar Su/Reuters O lançamento do novo aparelho SE pode descontinuar a venda do iPhone 8

A Apple deve lançar um iPhone SE 2 no primeiro trimestre de 2020. A previsão é do analista como Ming-Chi-Kuo, da KGI Securities – uma das pessoas que mais acerta nas previsões de iPhone na indústria mundial. Segundo ele, o aparelho será mais barato do que costumam ser os celulares da Apple.

Se confirmado o lançamento, o iPhone SE 2 será o sucessor do iPhone SE, que chegou ao mercado em 2016. Segundo as previsões do analista, o sucessor do iPhone SE terá tela LCD de 4,7 polegadas e será parecido com o iPhone 8, o que daria uma aparência mais moderna ao telefone pequeno da Apple. Caso tenha esse design, alguns recursos mais antigos do iPhone SE permanecerão, como o sensor de impressão digital e as bordas grossas na tela.

Kuo também aponta que o novo aparelho virá equipado com o chip de processamento A13, o mais potente da empresa, que está presente nos novos modelos de iPhone 11.

De acordo com o site 9to5Mac, é esperado que o iPhone SE 2 tenha aproximadamente o mesmo preço do antigo iPhone SE: o modelo de 32GB deve custar entre US$ 349 e US$ 399. O lançamento do novo aparelho SE pode descontinuar a venda do iPhone 8.