Jim Wilson/The New York Times O Galaxy Note 8 trouxe uma câmera dupla para competir diretamente com o iPhone 7 Plus, que possui duas câmeras traseiras de 12MP com zoom óptico e uma frontal de 7MP com flash. Em relação a tela, o iPhone sai perdendo, já que a sua é LCD (contra a Amoled do Note 8) e possui somente 5,5 polegadas. O Note também alfineta o aparelho da Apple ao reafirmar a presença de entradas normais de fone de ouvido, já que o iPhone 7 foi criticado por adotar fones com a entrada lightning. Em relação ao peso, o iPhone é 7 gramas mais leve. No Brasil, o dispositivo da Apple é vendido a partir de R$ 4.099.

A Apple marcou um evento para o anúncio de produtos para 12 de setembro, segundo fontes do jornal norte-americano The Wall Street Journal, reforçando expectativas de que a gigante da tecnologia lançará novos iPhones e um relógio inteligente bem antes da temporada de compras do fim de ano.

A empresa deverá apresentar três novos modelos do iPhone, disseram as fontes, incluindo um aparelho maior de "tela infinita", ou seja, com bordas quase inexistentes e com tecnologia de reconhecimento facial para marcar o décimo aniversário do smartphone, além de versões atualizadas dos atuais iPhone 7.

Nos últimos meses, analistas vinham dizendo que problemas na produção poderiam levar a Apple a adiar o lançamento do modelo com "tela infinita". Mas se o evento realmente ocorrer em 12 de setembro, estará mais ou menos em linha com os lançamentos de iPhones de anos recentes. A Apple se recusou a confirmar a data do evento.

A empresa normalmente mantém em segredo informações sobre eventos do tipo até poucos dias antes da data de lançamento. Às 11h (de Brasília), as ações da Apple subiam 0,47% em Nova York, a US$ 160,60.