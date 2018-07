REUTERS/Stringer Novos iPhones, que devem ser lançados em setembro, estarão disponíveis nas cores cinza, branco, azul, vermelho e laranja, entre outras, diz analista

As versões de 2018 do iPhone, celular da Apple, terão modelos em várias cores, como branco, azul, vermelho e laranja. A previsão é do analista Ming-Chi Kuo, da consultoria KGI Securities, que tradicionalmente acerta suas previsões para os smartphones da Apple. A fabricante do iPhone, entretanto, ainda não revelou nenhuma informação oficial sobre os celulares, que costumam ser lançados em setembro.

Pelas análises de Kuo, este ano serão lançado três modelos de iPhone. Um deles será uma versão melhorada do iPhone X, com tela OLED de 5,8 polegadas e preço em torno de US$ 900. Outro será um aparelho mais parecido com o iPhone 8 e 8 Plus, com tela de 6,1 polegadas e uso de Face ID, que custará US$ 700 – de acordo com o analista, o dispositivo estará disponível nas cores cinza, branco, azul, vermelho e laranja.

Por fim, haverá uma nova versão do iPhone X, chamada pelo analista de iPhone X Plus, com tela OLED de 6,5 polegadas, previsto para vir nas cores preto, branco e dourado. O aparelho vai custar em torno de US$ 1 mil.

Para o analista, o iPhone LCD será o mais barato porque economizará em alguns recursos: não terá moldura de aço inoxidável, nem câmera dupla e talvez não tenha 3D Touch – o comando que permite ao aparelho distinguir diferentes pressões de toque na tela. Mesmo com as mudanças, as características do design do celular devem continuar parecidas com as da linha iPhone X.

Kuo prevê que os iPhones estarão mais baratos em 2018. Com o preço competitivo e as novas cores, o analista espera que o iPhone LCD responda por 55% das vendas quando os iPhones forem lançados.