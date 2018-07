REUTERS/Stephen Lam Em setembro, Apple lançou os novos iPhone 8 Plus, iPhone X and iPhone 8 (na foto, da esquerda para a direita) em um evento na sua nova sede em Cupertino.

A Apple deve lançar três novos modelos de iPhone em 2019, e todos eles terão telas "infinitas". A previsão é do analista Ming-Chi Kuo, da consultoria KGI Securities, que tradicionalmente acerta suas previsões para os smartphones da Apple. Nesta segunda-feira, 13, ele enviou uma nota a investidores dando mais detalhes sobre os três modelos.

A princípio, a empresa deve lançar uma nova versão do iPhone X, com tela de OLED de 5,8 polegadas, e uma versão maior do aparelho, com tela de OLED de 6,5 polegadas – chamada por Kuo provisoriamente de "iPhone X Plus". De acordo com o analista, a empresa de Cupertino também estaria trabalhando em um novo modelo com tela LCD, inferior às de OLED, com 6,1 polegadas. Na visão do analista, esse dispositivo está sendo desenvolvido para atrair os usuários de smartphones "intermediários".

Por isso, o suposto novo aparelho teria uma tela com resolução inferior, para que seu preço fique numa faixa entre US$ 650 e US$ 750. Segundo o analista, no entanto, os recursos de Face ID, os sensores e câmeras estarão presentes no dispositivo, que também virá sem o botão de Home.

Para ele, com os três novos modelos previstos para chegarem ao mercado no segundo semestre de 2018, a empresa norte-americana deve entrar em um superciclo de vendas. O analista também acredita que até lá, a cadeia de produção da Apple já vai estar habituada com a fabricação das novas tecnologias que o iPhone X trouxe.

Em setembro deste ano, a Apple anunciou três modelos de iPhone: o 8, com tela de LCD de 4,7 polegadas, vendido a US$ 679 nos EUA (e R$ 4 mil no Brasil), o 8 Plus, com tela de LCD de 5,5 polegadas, vendido a US$ 749 nos EUA, e o iPhone X, com tela "infinita" de 5,8 polegadas, feita de OLED, vendido a US$ 999 nos EUA. O iPhone X deve chegar ao Brasil até o final do ano, por preços a partir de R$ 7 mil. Além da tela infinita, o aparelho tem recursos como a tecnologia de reconhecimento facial (Face ID), o carregamento de bateria sem fio e o fim do botão Home, que marcou os dez primeiros anos do iPhone.