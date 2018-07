REPRODUÇÃO

A decisão da Apple de disponibilizar softwares bloqueadores de anúncios para o iPhone é um esforço duplo para impulsionar a saúde da chamada economia de aplicativos, enquanto mina o arquirrival Google, que domina o mercado de anúncios online de US$ 120 bilhões.

A nova versão do sistema operacional do iPhone, que será divulgada na quarta-feira, permitirá pela primeira vez que os clientes façam o download de softwares de terceiros que removem mensagens de propaganda como banners e anúncios de vídeo, enquanto as pessoas surfam na Internet utilizando o navegador Safari.

Uma enorme quantidade de aplicativos bloqueadores de anúncios para iPhones deve ser lançada esta semana, mas a nova abordagem da Apple não afetará anúncios dentro de aplicativos como o Facebook, em jogos como os da Supercell ou King, e até mesmo nos próprios aplicativos da Apple.

A Apple está, na realidade, provocando grande marcas para direcionarem seus gastos para aplicativos em vez de anúncios tradicionais nos quais o Google é lider.

Cerca de 200 milhões de pessoal usaram bloqueadores de anúncios ano passado, uma alta de 40% ante o ano anterior, resultando na perda de US$ 22 bilhões em receita com anúncios, de acordo com um estudo da Adobe e da Page Fair, uma empresa de tecnologia antibloqueadores de anúncios.

/REUTERS