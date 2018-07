Reuters Japoneses esperam pela chegada do iPhone 7 em Tóquio

A quantidade inicial disponível para pré-venda do iPhone 7 Plus já está esgotada em todo o mundo, de acordo com informações divulgadas pela própria Apple nesta quarta-feira, 14. Todas as tonalidades do Plus já teriam sido vendidas, enquanto o iPhone 7 não está disponível na cor Jet Black.

Assim, clientes que entrarem na Apple Store na sexta-feira — quando o celular deverá chegar às lojas — não deverão conseguir encontrar os telefones esgotados na pré-venda. Entretanto, segundo a Apple, eles poderão continuar a fazer encomendas para todos os modelos.

"Agradecemos sinceramente a paciência dos nossos clientes", disse o porta-voz da Apple, Trudy Muller, em comunicado. "Nós trabalhamos duro para levar o iPhone para todos os que querem um o mais rapidamente possível."

Apple lançou os novos smartphones em um evento no início deste mês. Os aparelhos possuem câmeras melhoradas e eliminaram a entrada tradicional do fone de ouvido.

Ação. As ações da Apple atingiram a máxima de 2016 nesta quarta-feira, 14, com seu valor de mercado superando os US$ 600 bilhões pela primeira vez desde abril. O crescimento seria a aposta de Wall Street de que o mais recente iPhone ajudará nas vendas e alavancará a companhia.

Alimentados pelas fortes encomendas do iPhone 7 e com o recall dos smartphones Galaxy Note 7, da rival Samsung, as ações da Apple subiram 4,7%, representando um ganho de 10% nos últimos três dias.

A capitalização de mercado da Apple alcançou quase US$ 607 bilhões, ante US$ 535 bilhões da Alphabet e US$ 440 bilhões da Microsoft.