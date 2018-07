Divulgação

Tecnologia deve funcionar de forma semelhante ao Apple SIM, que já permite a troca de operadoras sem a necessidade de substituir o chip do tablet Tecnologia deve funcionar de forma semelhante ao Apple SIM, que já permite a troca de operadoras sem a necessidade de substituir o chip do tablet

As concorrentes Apple e Samsung estão conversando com operadoras de telefonia para eliminar os SIM Cards (chamados de chips SIM) dos próximos modelos de dispositivos móveis, segundo uma reportagem do Financial Times.

A proposta das empresas é criar um novo padrão de Sim Card chamado e-SIM que seja incorporado ao telefone em sua parte interna e que permita aos clientes trocar facilmente de operadora por meio do sistema do telefone, com alguns toques na tela, sem a necessidade de trocar o chip.

A Apple já vinha apostando em uma solução do tipo. Em outubro, ao lançar o iPad Air 2, a empresa apresentou o seu chip, chamado Apple SIM, que tem como principal atrativo ser universal e permitir que o cliente migre de uma operadora para outra sem precisar trocar de chip.

Parece que agora a companhia conseguiu o apoio da Samsung na empreitada para tentar mudar toda a indústria. A expectativa é que o novo padrão de SIM Card esteja pronto para entrar no mercado em 2016 e seja usado em smartphones, tablets e vestíveis.

Entre as operadoras que apoiam a ideia estariam AT&T, Deutsche Telekon, Etisalat, Hutchison Whampoa, Orange, Telefónica e Vodafone.

Em entrevista ao Financial Times, Anne Bouverot, diretora executiva da GSMA (Groupe Speciale Mobile Association), associação representante das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, disse que as partes envolvidas estão finalizando as negociações sobre qual será a arquitetura do sistema. A expectativa é que o acordo seja anunciado em breve.

A GSMA já trabalha com o desenvolvimento de um padrão de SIM Card incorporado para permitir a comunicação entre máquinas na chamada Internet das Coisas, já que nesses aparelhos a troca do chip não seria muito fácil.