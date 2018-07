Reuters Feito pela Apple, o novo iPhone 7 (e seu irmão maior, o iPhone 7 Plus) tem como principal novidade o fim da entrada de fone de ouvido, além de ser à prova d'água. O iPhone 7 tem tela de 4,7 polegadas, enquanto o 7S fica com 5,5 polegadas. Ambos os aparelhos têm câmera traseira com resolução de 12 megapixels. Os dois aparelhos terão três versões de armazenamento: 32 GB, 128 GB e 256 GB. Para o iPhone 7, o preço base é de US$ 649; para o iPhone 7 Plus, o consumidor pagará no mínimo US$ 769 – o aparelho ainda não tem preços no Brasil.

Esqueça a polêmica do fim da entrada do fone de ouvido no iPhone 7 por um segundo. É bem irritante que os novos iPhones, revelados no início do mês, não tenham a entrada padrão. Mas você vai se acostumar.

Essa ausência está longe de ser o pior defeito do mais recente lançamento da Apple. Em vez disso, é um sintoma de uma questão profunda que afeta grande parte da linha de produtos da empresa: a estética da Apple pode estar ficando obsoleta.

Apesar dos novos recursos dos iPhones 7 e 7 Plus, incluindo resistência à água e câmeras modernas, eles são muito parecidos com os antigos. O novo Apple Watch também. E, à medida que os concorrentes pegam emprestado e até suplantam os melhores designs da Apple, o que era icônico em seus produtos fica parecendo genérico.

Essa, claro, é uma avaliação subjetiva e rebatida pela Apple. A empresa diz que não muda seus desenhos pelo prazer de mudar. Afinal, por que mexer em time que está ganhando – ou pelo menos, vendendo bem?

Ainda assim, há sinais de que não estou sozinho em minha crítica aos desenhos da Apple. Designers industriais e críticos de tecnologia ficavam encantados com os lançamentos da empresa; hoje, a perplexidade substituiu o encantamento.

Mais uma vez, a Apple anunciou dois modelos de iPhone: o 7 e o 7 Plus. Mais "básico", o iPhone 7 vai custar a partir de US$ 649; já o iPhone 7 Plus vai ser vendido a partir de US$ 769. Os dois aparelhos entram em pré-venda na sexta-feira, 9, e começam a ser vendidos em 28 países no dia 16 de setembro. Não há previsão para o Brasil. Os novos iPhones terão cinco cores: prata, ouro, rosa dourado e duas versões de preto – uma metalizada, e a outra mais brilhante, chamada em inglês de "jet black". Em termos de design, o aparelho mudou muito pouco para o iPhone 6S, versão anunciada em setembro de 2015. As principais mudanças são a internalização das antenas e o fim da entrada para fone de ouvido. O iPhone 7 não terá entrada para fones de ouvido -- ou melhor, não tem a entrada tradicional, chamada por aí de mini-jack. Em seu lugar, você poderá conectar fones de ouvido através da entrada de energia do iPhone 7. Isso, porém, vem com um custo: não será possível carregar o aparelho e ouvir música ao mesmo tempo. O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus têm resistência à prova d'água e à poeira, com certificação IP 67. Isso significa que é possível deixar o aparelho a uma profundidade de 50 metros por até 30 minutos sem danos para seu funcionamento. O iPhone 7 Plus, como previsto, terá duas lentes diferentes na câmera traseira. Já o iPhone 7 terá apenas uma. A câmera frontal terá 7 MP, enquanto a câmera traseira terá 12 MP, abertura de foco 1.8 e um elemento de lentes com seis partes. Outra novidade interessante: os dois aparelhos contarão com um software de aprendizado de máquina da Apple, para identificar objetos importantes em uma imagem. A partir de agora, tanto o iPhone 7 como o iPhone 7 Plus terão estabilização óptica de imagem. Ótima notícia para suas fotos de balada. Os dois aparelhos terão três versões no que diz respeito ao armazenamento: 32 GB, 128 GB e 256 GB. É o fim da linha para a versão de 16 GB. Além disso, o iPhone 6 está descontinuado a partir de hoje. Agora, a Apple venderá apenas cinco modelos do iPhone: SE, 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus. Além disso, o 6S e o 6S Plus vão perder a versão de 16 GB, e ficarão apenas com 32 GB e 64 GB. O botão Home (quer dizer, o único botão na frente do iPhone) também foi totalmente redesenhado. Ele vai vibrar no lugar de clicar, e poderá entender diferentes tipos de pressão. É uma mudança interessante. O novo processador do iPhone 7 é o A10 Fusion, com 3,3 bilhões de transistors. Sua performance é 50% melhor do que a do A9. "É o chip mais potente que já vimos num smartphone", diz Phil Schiller, executivo da Apple. Foto: Reuters Entre os novos modelos do Apple Watch 2, há também uma opção feita em parceria com a fabricante de artigos esportivos Nike

Micos. Em 2015, a Apple lançou uma capa com bateria externa para o iPhone que fazia o celular parecer comicamente grávido. Já o novo controle remoto da Apple TV viola uma regra básica para esse tipo de equipamento: ele não pode ser simétrico, para que as pessoas não confundam as teclas no escuro.

Conhecida por seu design “intuitivo” de software, a Apple tem tropeçado nessa área: apesar de o Apple Watch ser muito bacana (e ter pulseiras bastante impressionantes), sua interface era tão intrigante que a Apple foi forçada a voltar para a prancheta de desenho – uma atualização para breve deve simplificar o uso do relógio. O mesmo vale para o Apple Music, que foi totalmente redesenhado depois de ser duramente criticado pelos menus confusos.

Os erros, no entanto, vão além do design. O maior problema é a falta de prazer. Perguntei a amigos amantes de tecnologia sobre o último aparelho da Apple que os deslumbrou de verdade. A maioria ficou dividida entre o iPhone 4 e o 5 – dois modelos corajosos de smartphones que superavam qualquer outro do mercado, com notável qualidade na construção. Mas o iPhone 4 e o 5 foram lançados em 2010 e 2012. Se você precisa voltar para a última eleição presidencial para encontrar um design da Apple que realmente tenha chamado sua atenção, há algo errado.

As dificuldades da empresa nos levam a uma pergunta: o quanto o problema é ruim? Não é agudo, mas é urgente. A Apple pode não vender mais iPhones como antes, mas os clientes ainda amam seus produtos. O Apple Music tem 17 milhões de assinantes, e o Apple Watch também tem vendido bem.

O perigo está na reputação a longo prazo: no ano passado, a Samsung fez um Galaxy com vidro e metal digno de iPhone. No Note 7, o design foi além, com lados curvos e tela de borda a borda. No entanto, o Note 7 sofreu um recall recente por problemas da bateria – e já que fazer um dispositivo que não exploda sugere conhecimentos de design, a Apple ainda está à frente da Samsung. Mas os contratempos dos rivais da Apple não devem durar muito. A empresa não pode se dar ao luxo de descansar sobre os sucessos do passado.