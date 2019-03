Apple O novo AirPod oferece uma bateria mais potente, segundo a Apple

Depois de anunciar nesta semana atualizações no iPad mini e no iMac, a Apple apresentou nesta quarta-feira, 20, a nova geração do AirPod, os fones de ouvidos sem fio da empresa. A segunda geração do aparelho vem com um estojo para carregar o fone por conexão sem fio, tem suporte à assistente de voz Siri e oferece uma bateria mais potente. Os novos AirPod estão à venda por US$ 199.

Agora o usuário pode falar “hey, Siri, aumente o volume da música” sem precisar tocar em nenhum botão para executar a função. A novidade foi possível graças ao novo chip H1, desenvolvido exclusivamente para fones de ouvido. A tecnologia também é responsável por deixar a conexão sem fio duas vezes mais rápida.

O estojo que carrega a bateria funciona com um carregador padrão Qi. A caixa tem uma pequena luz LED que acende indicando que o aparelho está sendo carregado. É possível comprar o estojo separadamente, por US$ 79 – ele também funciona com a primeira geração de AirPods.

A Apple afirma que a nova bateria do fone de ouvido é capaz de aguentar cinco horas de som e até três horas de conversas com apenas uma carga.