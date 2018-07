SÃO PAULO – A Apple lançou na quarta-feira, 8, o iOS 8.3. Com a atualização, uma série de novidades chegou ao sistema. Entre elas, estão os novos emojis com diferentes tons de pele e o aplicativo Siri em português.

O lançamento dos emojis é uma das novidades mais esperadas nesta nova atualização. Mais de 300 foram disponibilizados no novo pacote e a principal mudança é a inserção de novos tons de pele – podendo escolher entre seis diferentes. Apesar disso, os ruivos ainda não foram contemplados, como requerido por um abaixo-assinado mundial.

Outra mudança interessante na interface é a utilização de emojis de cor amarela para indicar o símbolo a ser escolhido, como pode ser visto na imagem abaixo:

FOTO: EMOJIPEDIA FOTO: EMOJIPEDIA

Além dos novos tons de pele, itens culturais foram adicionados. 22 novas bandeiras – incluindo a do Brasil – passam a ficar disponíveis no sistema. O emoji do personagem Spock, de ‘Star Trek’, também é outra novidade no pacote.

O Siri, que ‘conversa’ com o usuário, começou a falar português após quatro anos de existência nos sistemas da Apple. Para ativar o aplicativo à distância, o usuário precisa, apenas, pronunciar ‘E aí, Siri?’.

O Apple Pay – ainda não lançado no Brasil – e o Car Play – aplicativo que auxilia motoristas a utilizarem as ferramentas de iPhones enquanto dirigem – foram otimizados e o funcionamento se tornou mais fácil e acessível.