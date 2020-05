Apple Principal mudança do novo MacBook é o novo teclado Magic

A Apple lançou nesta segunda-feira, 4, uma versão atualizada do seu MacBook Pro de 13 polegadas, com teclado Magic e o dobro de armazenamento. Ainda não é possível comprar um exemplar no site oficial da marca no Brasil, mas, com os preços divulgados, o dispositivo por aqui não sai por menos de R$13,2 mil. O aparelho já está à venda nos Estados Unidos.

A atualização incorpora elementos já lançados na versão maior do MacBook Pro, de 16 polegadas, como o teclado Magic, que contém 1 milímetro de deslocamento das teclas e uma sensação de estabilidade. Além disso, o dispositivo também conta com Touch Bar e Touch ID, que melhoram a performance e funcionalidade do teclado.

Isso significa o fim do teclado Butterfly, também na versão de 13 polegadas. O teclado anterior foi bastante criticado pelos usuários, por problemas relacionados à digitação – incluindo caracteres que se repetem inesperadamente, teclas que não aparecem ou que parecem grudentas e não respondem de forma consistente.

Em relação à performance, o MacBook Pro oferece processadores Intel Core de quatro núcleos de 10ª geração com velocidades Turbo Boost de até 3.9GHz. Segundo a Apple, quem estiver atualizando de um MacBook Pro de 13 polegadas com um processador de núcleo duplo terá desempenho até 2,8 vezes mais rápido.

O armazenamento começa já com o dobro da geração anterior, com drive de estado sólido (SSD) indo de 256GB a 1TB e opções e 8GB ou 16GB de memória. Assim como no último MacBook Pro lançado, o novo dispositivo continua usando os conectores Thunderbolt 3/USB-C além de ter uma entrada para fones de ouvido.

Sem previsão de lançamento no Brasil, o site já anuncia os preços pelos quais serão possíveis adquirir a nova versão do MacBook Pro. Para a versão mais simples, com 1,4 GHz e armazenamento de 256GB, o dispositivo sai por R$ 13,2 mil. Já para quem quer um pouco mais de armazenamento, o modelo com 512GB custa R$ 15,2 mil. A versão mais cara, com 2,0 GHz e 1TB, sai por R$ 22,5 mil, segundo o site da Apple.