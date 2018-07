REUTERS

A Apple lançou nesta terça-feira, 13, a nova versão dos computadores de mesa da marca, os chamados iMacs. Os novos modelos, que agora são equipados com telas 4K e 5K, chegarão ao mercado com novos acessórios e preço a partir de R$ 10,6 mil. Os novos produtos ganharam também uma nova linha de acessórios, que inclui novos teclados e mouses.



A novidade que mais chama a atenção é o iMac com tela de 21,5 polegadas, que ocupa um espaço até então ignorado pela Apple — a empresa só fabricava computadores de mesa com monitor maior que 27 polegadas. A tela tem resolução 4K (4.096 x 2.304 linhas de pixels), o que representa quatro vezes o número de pixels das versões anteriores do iMac.

Segundo a Apple, o iMac de 21,5 polegadas é equipado com processador Intel Core i5 de quinta geração (Broadwell). Embora a Intel já tenha atualizado sua linha de processadores, a adoção do chip representa uma melhoria em relação aos iMacs anteriores.

A versão com tela retina 4K já está à venda no Brasil com preço de R$ 14,3 mil. Os modelos com tela com resolução Full HD (1920 x 1080 linhas de pixels) custam entre R$ 10,6 mil e R$ 12,5 mil, dependendo da configuração.

A Apple apresentou também um segundo modelo de iMac, com tela retina de 27 polegadas e resolução 5K (5.120 x 2.880 linhas de pixels). Ele é equipado com processador Intel Core i5 de sexta geração (Skylake), a mais recente anunciada pela fabricante de chips. O computador vai custar entre R$ 17 mil e R$ 22 mil, de acordo com a configuração escolhida.

Acessórios. A Apple aproveitou o anúncio da nova linha de iMacs para lançar novos acessórios, que incluem teclados, mouses e trackpads para computadores da marca. Além de dispensarem o uso de pilhas, os acessórios incluem novas tecnologias como o 3D Touch — que permite diferentes comandos de acordo com a força do toque na superfície.

Os preços, porém, são o principal destaque dos novos acessórios. O Magic Trackpad 2, que usa tecnologia 3D Touch, sai por R$ 1 mil. Já o teclado, que agora tem teclas mais estáveis, é vendido por R$ 750. O Magic Mouse ficou mais leve e agora conta com uma superfície multitoque. Ele está à venda no site da Apple por R$ 649.