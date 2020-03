Apple/Divulgação Novo iPad Pro é apresentado

A Apple revelou nesta quarta, 18, uma atualização para o iPad Pro, versão de alto rendimento de seu tablet. Com as novidades, o iPad ficou ainda mais perto de um notebook - o anúncio foi feito no site da companhia.

No quesito hardware, o tablet ganhou o novo processador A12Z Bionic e um processador gráfico de oito núcleos, que, segundo a Apple, garantem performance superior a vários modelos de notebook com Windows.

Junto com o novo tablet, a Apple revelou duas novidades que complementam a metamorfose do tablet: uma delas é um novo teclado físico, chamado Magic Keyboard, que reserva espaço para um trackpad - é a primeira vez que um teclado de iPad tem trackpad. Para acompanhar o acessório, a Apple revelou que o iPadOS 13.4, sistema operacional do tablet, dará suporte ao trackpad.

O teclado tem também entrada USB-C e um preço de fazer chorar: US$ 300 para a versão de 11 polegadas e US$ 350 para a versão de 12,9 polegadas.

Câmera tripla

Outra novidade é o sistema de câmeras do tablet. Era esperado que o novo iPad tivesse câmera tripla como o iPhone 11. Isso aconteceu, mas o conjunto de lentes do iPad tem uma sútil e importante diferença em relação aos celulares. O novo iPad tem uma grande angular (12 MP), uma ultra-angular (10 MP) e um sensor Lidar, que usa laser para medir profundidade e aplicar recursos de realidade aumentada.

O sensor Lidar é exclusivo dos novos iPads e faz sentido do ponto de vista de uso: um tablet de alta performance agora terá recursos sofisticados de realidade aumentada, uma das áreas de aposta da Apple para o futuro.

Todas as novidades estarão presentes nos dois tamanhos de iPad Pro, de 11 e 12,9 polegadas. Nos EUA, o novo iPad Pro 11 custará de US$ 800 a US$ 1.450, enquanto o 12,9 custa entre US$ 1.000 e US$ 1.650 dependendo do espaço de armazenamento e da conectividade ou não com redes móveis. Como todos os aparelhos da Apple, os dispositivos não têm suporte à rede 5G.

Nos EUA, os dispositivos já estão à venda e começam a ser despachados no dia 25 de março. No Brasil, os aparelhos estão em pré-venda, mas ainda não há data de entrega. O iPad de 11 polegadas custa entre R$ 8,5 mil e R$ 14.850 e o de 12,9 polegadas sai por R$ 10,5 mil e 16.850.

Novo MacBook Air também na área

Apple/Divulgação Novo MacBook Air lançado nesta quarta

Junto com os tablets, a Apple apresentou a nova geração do MacBook Air, que tem tela de 13 polegadas. Agora, ele conta com os processadores Ice Lake da Intel, décima geração dos chips da fabricante, que tem velocidade de até 1,2 GHz em cada um dos seus quatro núcleos. A Apple afirma que o processamento gráfico é 80% superior em relação ao seu antecessor. O espaço de armazenamento varia de 256 GB a 2 TB.

O mais barato sai por US$ 1.000, US$ 100 mais barato que a geração anterior, e o mais caro sai por US$ 2.250. A variação de preço acontece por diferentes configurações de memória, armazenamento e processador. No Brasil, o modelo mais barato sai por R$ 10.300 - os outros preços ainda não estão disponíveis.