Apple Os novos iPhones SE, em três cores diferentes

Depois de meses de rumores, a Apple anunciou nesta quarta, 15, um novo 'iPhone de baixo custo'. Batizado de iPhone SE, o aparelho também é uma volta da empresa aos celulares de tela pequena. Ele conta com painel de 4,7 polegadas, tamanho adotado pela última vez no iPhone 8 em 2017.

A linha SE faz referência aos celulares "populares" da empresa - a última vez que um aparelho SE foi lançado foi em 2016, quando o design ainda fazia referência ao iPhone. Nos EUA, o aparelho custará a partir de US$ 400, US$ 50 mais caro que o valor de entrada do iPhone 8, que ainda fazia parte do portólio oficial da empresa até a manhã desta quarta. Com o anúncio, o iPhone 8 está aposentado - agora, fazem parte do portfólio oficial iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, além do novo SE.

Com design já conhecido, a principal novidade do dispositivo é o chip A13 Bionic, presente na família iPhone 11, o que garante alto desempenho.

Ele conta, porém, com oponentes mais antigos e simples, como o sensor digital Touch ID, e conjunto de câmera de lente única de 12 MP - o iPhone 11 Pro conta com um sistema de três lentes. A câmera é uma grande angular com abertura f/1.8. No software, todas as opções do modo Estúdio, populares entre clientes da empresa, estão disponíveis. Entre as opções de armazenamento estão 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Apple Novo iPhone tem Touch ID, como os antigos

Ele estará em pré-venda nos EUA a partir do dia 17 em três cores: preto, branco e vermelho (linha product RED). O Estado apurou que o aparelho deve estar disponível em breve no Brasil, mas não não há informações sobre preços ainda.

Em nota a investidores, Daniel Ives, analista da consultoria Wedbush, acredita que o novo aparelho deve vender entre 20 milhões e 25 milhões de unidades nos primeiros seis e noves meses.

