Quem apostava na extinção dos iPods se enganou: a Apple lançou nesta quarta-feira, 15, um novo iPod Touch e renovou a sua linha de tocadores de música após ficar quase três anos sem lançar um novo aparelho do tipo. As novidades chegam em um momento em que a companhia busca popularizar seu novo serviço de streaming de música.

O novo iPod dá acesso ao serviço de streaming Apple Music, tem o chip A8 desenhado pela Apple, o mesmo usado no iPhone 6, e é equipado com processador M8, que permite monitorar atividade física.

O modelo agora tem uma câmera iSight de 8 megapixels na traseira – o anterior tinha câmera de 5MP –, consegue gravar vídeos em 1080p a 30 quadros por segundo e tem as mesmas funções elogiadas da câmera do iPhone 6: grava vídeos em câmera lenta, time-lapse e possui estabilizador de vídeo.

A Apple disse que o novo iPod será vendido a partir desta quarta-feira nos EUA. No Brasil, o modelo já aparece na loja virtual da Apple, mas ainda está indisponível em estoque. Os preços serão R$ 1.429 (modelo de 16 gigabytes), R$ 1.779 (32GB), 2.099 (64GB) e R$ 2.699 (128GB). O modelo será vendido nas cores prata, dourado, cinza chumbo, pink, azul e vermelho.

Nos EUA, o novo iPod Touch custará US$ 199 (modelo de 16 gigabytes), US$ 249 (32 GB) e US$ 299 (64 GB). A companhia também lançou pela primeira vez um modelo de 128 GB US$399.

A empresa também renovou sua linha de iPods já existentes com novas opções de cores para os modelos Nano e Shuffle. As cores são as mesmas oferecidas no novo iPod Touch: prata, dourado, cinza, pink, azul e vermelho.

/ COM REUTERS