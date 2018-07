Reuters

O próximo modelo de iPad a ser lançado pela Apple em Novembro pode ser uma versão “gigante” do tablet da marca, diz uma reportagem da publicação chinesa Digitimes.

O novo iPad teria tela de 12,9 polegadas, quase o mesmo tamanho da menor versão do MacBook Pro, com tela de 13 polegadas. Os modelos mais atuais de iPad têm, no máximo, 9,7 polegadas.

O objetivo seria tentar resgatar o interesse do público pelos tablets, que em geral têm apresentado desempenho fraco no mercado.

Só no Brasil, as vendas de tablets caíram 20% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,78 milhão de unidades, segundo relatório da consultoria IDC Brasil.

De acordo com o Digitimes, a cadeia de fornecedores da Apple começará a fornecer os componentes do iPad gigante em setembro.